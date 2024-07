Menudo batacazo se ha llevado Bertín Osborne en una de sus últimas actuaciones. Después de una longeva carrera, el cantante se ha llevado un chasco como nunca antes en su carrera: un concierto sin apenas público que parece no haberle sentado nada bien.

En medio de toda la polémica tras su paternidad con Gabriela Guillén y los asuntos judiciales de por medio, parece que Osborne no se ha tomado nada bien que su concierto apenas haya tenido afluencia. Tanto es así que el público presente, indignado con la actuación de Bertín, declararon que el concierto apenas había durado 15 minutos: "Que me devuelvan mi dinero porque me han engañado. Ha estado un cuarto de hora, ha empezado media hora tarde... Que hubiera estado hora y media, dos horas antes. Qué culpa tengo yo de la iluminación. No quiere seguir porque no hay gente, somos cuatro, está clarísimo".

Y es que Bertín Osborne había echado la culpa de su indignación directamente a los equipos de luces y sonido, a los que responsabilizó de la brevedad de su concierto: "Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto. Ya he dicho que no puedo hacerlo porque esto es una cagada. Han contratado a un equipo de luces y sonido que no deben contratar más".

Y es que el cantante se encuentra en plena polémica después de frenar las acciones legales y reconocer a su hijo en un comunicado: "Ya he dicho que es mío".