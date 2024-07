Telecinco vuelve a apostar por las telenovelas turcas. Tres años después de 'Love is in the air’, la cadena de Mediaset prepara el lanzamiento de 'Una vida perfecta', una potente ficción protagonizada por Hilal Altınbilek ('Tierra amarga') y Yiğit Özşener ('Sühan: Venganza y amor'), que narra la lucha de una mujer por proteger a su familia y salvaguardar su nueva vida de las amenazas de su pasado.

De cara a su inminente estreno, YOTELE ha viajado hasta Estambul para conocer los primeros detalles de la serie, conocer cómo se ha desarrollado la producción, visitar los lugares en los que se ha rodado y conocer a sus protagonistas en primera persona. "La pareja principal genera química desde la primera escena, salen chispas entre ellos", nos cuenta Ángel López, director de Selección de Producción Ajena de Mediaset y responsable directo de la adquisición de esta ficción. "El elenco entero es extraordinario. Sin dejar el género dramático que se espera de una telenovela turca, suma elementos realmente atractivos como el romance y un componente de thriller". El directivo destaca el excelente nivel de producción de 'Una vida perfecta'. "Los guionistas han hecho una serie de giros que nos van a enganchar hasta el final de la serie. La serie cuenta con una luminosidad fantástica, como saben hacer aquí, con una mezcla de postales clásicas de Estambul, escenarios diferentes y ambientes de lujo". Intriga, amor, ambición y emoción, ejes argumentales de 'Una vida perfecta' Las mansiones lujosas, las fiestas glamourosas y los viajes alrededor del mundo son una constante en la idílica vida de Şebnem, una mujer ambiciosa que ha trabajado duro para lograr su sueño: formar parte del exclusivo círculo de la élite social, tras una dura infancia y adolescencia, en las que sufrió graves y continuos tratos vejatorios por parte de prácticamente todo su entorno, al no tener un físico agraciado. Harta de esta situación, decide abandonar sus estudios, en los que era brillante y estaba becada, y se marca como objetivo escalar socialmente y formar una familia. Con el tiempo su objetivo, pero en su camino traspasa líneas muy complicadas y oscuras que la marcarán para siempre. Tras casarse con Onur, un apuesto millonario, y tener hijos con él, tendrá que luchar para hacer frente a quienes amenazan con descubrir un pasado que nadie conoce y que podrían arruinar su existencia. Cagri Bayrak (‘Erkenci Kus: Pájaro soñador’) está al frente de la dirección de 'Una vida perfecta', que cuenta con guion de Yilmaz Sahin (‘Hakim’), Tugrul Küçükmustafa (‘Kasaba Doktoru’) y Çagla Kizilelma (‘Ramo’). La serie consta de 97 capítulos que comenzarán a emitirse en el prime time de Telecinco en los próximos días.