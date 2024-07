First Dates es capaz de que dos personas conecten sin conocerse con tan solo pasar un rato cenando en un restaurante mientras miles de personas ven el programa por televisión. Las citas a ciegas son una verdadera moneda al aire... pueden salir bien y nacer una pareja para toda la vida o chocar frontalmente y acabar la cena antes del postre.

Carlos Sobera presentó hace unos días en el restaurante más famoso de la televisión a dos jóvenes que conectaron desde el principio. Todo iba sobre ruedas hasta que un comentario tiró por la borda un encuentro de los más románticos que se recuerdan en First Dates.

A sus 34 años, Fernando trabaja como cocinero en el Pirineo aragonés mientras que Noelia sueña con vivir del mundo de los videojuegos, pero se gana el pan como camarera. El aragonés quedó impresionado de su cita desde el principio alabando su estilo. Los dos compartían su amor por la naturaleza. Fernando se ve incapaz de vivir lejos de la montaña después de una infancia en Zaragoza mientras que Noelia sería capaz de irse al Pirineo como "proyecto de vida".

Sin embargo, la cena se fue al traste al hablar sobre la visión del futuro como familia. Fernando confesaba que no tendría hijos después de que Noelia se abriese por completo. "Tengo en la cabeza en que quiero tener una pareja, una casa, los dos trabajar, hacer un proyecto en común y cuando se pueda una familia", había afirmado la catalana segundos antes de que su cita le rompiera el corazón. "El tema de los hijos no lo perdono". El aragonés intentó reactivar la cita excusándose en los temas económicos. "Ya hago bastante para mantenerme a mí mismo como para tener que mantener a alguien".

Después llegó el momento de tomar la decisión final. Fernando quería tener una segunda cita con Noelia, pero el dolor se apoderó de ella y rechazó su oferta. "Me has parecido encantador, eres espectacular y ya no se encuentra mucho hoy en día. El tema de la familia para mí es sagrado, me sabe muy mal porque tenemos muchísimas cosas en común", le explicó Noelia al aragonés sobre su decisión de no tener una segunda cita juntos fuera de First Dates.