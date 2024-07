Netflix ha estrenado este viernes, 26 de julio, la octava temporada de 'Élite', que finaliza las aventuras de los estudiantes de Las Encinas. Con motivo de este estreno, YOTELE ha tenido una entrevista con la actriz Ane Rot, que se incorpora a la última tanda de episodios, y con ella no solo hemos charlado sobre las claves de Emilia, su personaje, sino que hablamos de un posible spin off de la serie.

-¿Cómo ha sido tu llegada a ‘Élite’?

-Bueno, la verdad es que yo ya hice varios castings para otras temporadas. Y nada, nunca como que avancé demasiado en aquellas fases. Pero me llegó el personaje de Emilia, yo me morí de la ilusión, porque me encantó desde el primer momento. Y nada, haciendo pruebas y más pruebas, finalmente Emilia fue mía.

-Entonces, ¿eras seguidora de la serie antes de entrar?

-Sí, totalmente. Desde la primera temporada, yo estaba enamorada de la serie. He sido de estas fans que se ha pegado el maratón el primer día que ha salido.

-Cuéntame un poco cómo es Emilia, porque la vemos una chica que aparentemente es como bastante fría, pero va a demostrar sentimientos a lo largo de la temporada…

-Pues sí, la verdad es que sí. A mí me gusta mucho decir que Emilia tiene muchos colores. Al final, cada persona y cada personaje tiene sus luces y sus sombras y dentro de esto hay un montón de matices. Y Emilia es así, porque es verdad que entra muy fuerte y con esa frialdad que la caracteriza. Pero sí que vamos a poder ver todo esto de dónde viene, porque ella se siente así. Y al final todas las personas son personas y hasta los más villanos son personas humanas. Tiene corazoncito. Más adentro, más fuera, bueno, pero existe.

-¿Y con qué personajes vas a tener mayor relación dentro de la temporada?

-Pues con mi hermano, claramente, porque somos como el Dream Team, ¿no? Vamos juntos a todas partes. Y después voy a tener una trama muy guay también con el personaje de Isadora y el personaje de Chloe. Y de mis tramas favoritas está la trama que tengo con Omar.

-La temporada inicia, digamos, con un crimen que no conocemos. Entonces, ¿Emilia va a estar involucrada dentro de esta trama, de este crimen?

-Digamos que sí, de cierta manera sí lo está. En el final, cada uno de los personajes tiene un poquito de involucrarse. Están involucrados en todo lo que pasa en las encinas.

-Tu personaje está involucrado dentro de Alumni, que digamos que es, dentro de Las Encinas, que ya es un sitio elitista, pues el sitio más elitista aún dentro de la serie.

¿Cómo definirías Alumni a la gente que va a ver esta octava temporada?

-Pues yo Alumni lo definiría como la élite de la élite y sobre todo... Es un lugar de absoluto poder y libertad, porque ellos tienen la libertad de poder hacer lo que quieran y casi no tener ningún tipo de represalia por ello. Digamos que son inmunes a cualquier cosa.

-Con estos capítulos finaliza la serie. ¿Da pena entrar en un proyecto que ya sabes que va a terminar?

-Pues bueno, yo siento que es un sentimiento un poquito reducido, porque claro, me encantaría seguir teniendo a Emilia y pudiendo disfrutar de todo lo que son Las Encinas, pero creo que también el sentimiento de privilegio, yo creo, que es entrar en una serie como esta tan potente y además, siendo fan de la serie, pues claro, imagínate, me encantaría. O sea, la idea es increíble y es... Bueno, pues llego a cerrar algo que ha formado parte de mi vida siendo fan y de repente yo llego y participo aquí y tengo un personaje que es superdivertido, en mi opinión.Yo me encanta, me lo he pasado brutal con Emilia y entonces para mí también es un privilegio muy gordo.

-Aunque los personajes de Emilia y su hermano vienen al mundo de ‘Élite’, creo que son personajes muy extrapolables de la historia. ¿Los verías fuera de la serie, contando su propia historia en un proyecto independiente? ¿Una especie de spin off?

-Pues a mí me encantaría y por lo que estoy viendo en redes y me está escribiendo la gente en comentarios, quieren saber mucho más de Emilia y Héctor. Tienen mucho que dar ellos. Te compro la idea del spin off.

-Esta mañana, antes del estreno de ‘Élite’, he visto que tenías unos 24.000 seguidores en Instagram. No sé si estás preparada para lo que puede venir con la exposición que tiene ‘Élite’.

-Pues la verdad es que nunca lo pienso demasiado. Yo creo que vivo mucho al día a día y lo que me va regalando la vida. Porque siento que cada cosa es un regalo y está muy marcado, yo creo mucho en el destino. Y siento que las cosas son como tienen que ser. Entonces, como tengan que ser, que sean, y yo estaré encantada de recibirlas.

-¿Tienes nuevos proyectos de cara al futuro una vez terminada la serie?

-Sí, la verdad es que ahora estoy disfrutando de unas vacaciones. Y nada, ahora en agosto ya tengo que volverme al País Vasco porque voy a rodar allí una serie. Disfrutaré de las vacaciones y volveremos.