First Dates no suele defraudar a los telespectadores que todos los días de la semana sintonizan Cuatro para ver cómo les va a los comensales en el restaurante más famoso de la televisión en España. Las citas a ciegas son una verdadera moneda al aire... pueden salir bien y nacer una pareja para toda la vida o chocar frontalmente y acabar la cena antes del postre. Todo el mundo es bienvenido en el programa donde se intenta encontrar el amor, aunque a veces es posible que te puedas llevar un chasco.

Lo que es seguro es que la vida después de First Dates te cambia. Carlos Sobera presentó hace unos días en el restaurante más famoso de la televisión a dos zaragozanos que no conectaron en ningún momento de la velada. El único nexo de unión entre los protagonistas es que ambos eran "mañicos", pero la falta de química provocó que ninguno de ellos decidiera irse con el otro tras acabar la cita.

A sus 52 años, Cristina trabaja como operaria de montaje en una fábrica y ante todo es abuela y la más feliz del mundo, pero también es una mujer alegre y una amante de pasárselo bien. Nada más entrar al comedor más famoso de la televisión en España, la ha contado a Carlos Sobera que busca a una persona con la que compartir buenos momentos. Le da igual que su cita en ‘First Dates’ sea guapo o feo, busca a un hombre de los pies a la cabeza, “un follador” e “imprescindible que fume”.

Su cita ha sido con Enrique, un varón de 57 años, celador en un hospital y natural del municipio zaragozano de San Mateo de Gállego. Al verle, Cristina ha exclamado un “Ay, Dios”, ella esperaba a “un machote” y no ha visto lo que esperaba. Los dos son de Zaragoza, pero él tampoco ha visto en Cristina al tipo de chica que le suele gustar. Él lleva años soltero, pero sigue compartiendo casa con una de sus ex.

La cita no ha comenzado de la mejor forma posible y la soltera le ha contado que lleva muchos años viuda, pero que el hombre que más le había tocado el corazón era de Madrid y no lo ha podido olvidar. Enrique le ha dicho que era soltero y que no había tenido hijos porque "no he tenido tiempo, yo soy de pueblo".

El sexo y la pasión fueron los dos temas que salieron a la palestra antes de concluir esta "extraña" cita. Cristina ha vuelto a tener la sensación de que Enrique no era para ella "no tiene ni medio polvo, el pobre". La soltera no ha querido seguir hablando sobre el tema porque tampoco iban a tener nada más en común. Enrique, en el momento de la decisión final, ha dicho que "no hemos pegado ni con cola".