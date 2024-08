Después de varias semanas de descanso estival, Ni que fuéramos Shhh, el espacio producido por Fabricantes Studio regresará, en principio, el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada televisiva.

"Por fortuna, en septiembre volvemos en circunstancias algo mejores y, si logramos la autofinanciación, cambiará por completo el horizonte del programa. No se convertirá en una superproducción, pero hemos entendido que el presupuesto no es lo más importante a la hora de contar historias que enganchen”, asegura Cornejo en declaraciones a El País.

La aventura de 'Ni que fueramos shhh' comenzó el pasado 15 de mayo en YouTube y Twitch, llegando a la televisión convencional el pasado 3 de junio a través de la emisión de TEN TV, aunque también tiene como 'partner' de emisión de dos cadenas locales de Cantabria y Canarias.

Mudanza a Estados Unidos

Kiko Matamoros ha sido uno de los principales rostros del nuevo programa desde su estreno. Felizmente casado con Marta López álmao, parece que ahora llega el gran cambio en su vda. Su mujer no para. "Estoy sin parar, entre exámenes y eventos. No sé qué pasa, parece que se han puesto de acuerdo y estas dos semanas estoy a full", comenta la andaluza, que después se ha abierto en canal con sus seguidores.

"Sabéis que cuando estoy bien, empiezo a hablar por aquí para que me conozcáis más y para que me veáis 'más yo misma', quitándose esa timidez, que a veces es excesiva... o excesiva prudencia", ha reflexionado Marta López Álamo, que ahora mismo no se encuentra en ese punto. Es una etapa complicada para ella. "Han sido meses difíciles en meses en muchos aspectos porque se me han juntado muchas cosas; algunas que he contado por aquí, y otras, que no he contado, me han dolido mucho... Pero bueno", ha señalado la modelo y creadora de contenido, que ha querido dejar claro que nada de esto tiene que ver con su relación, "para evitar especulaciones". Pese a todo, Marta López Álamo confíe en que todo vuelva a ponerse en su lugar. "Lo bueno es que la tormenta pasa. Al final hay que quererse a uno mismo, priorizarse y focalizar tu energía en crecer tú. A los que no quieren estar en tu vida, chao... Pero a veces cuesta. Yo soy de las que piensan que si algo no pasa es porque no es para ti y si algo pasa negativo en tu trabajo o en tu círculo no tienes que echarte la culpa y no dejar que nadie te culpe a ti", ha zanjado la de Granada, que intenta focalizarse en las cosas buenas.

Precisamente hace unas semanas, Marta López Álamo tuvo una conversación que podría cambiarle la vida. "Ayer tuve una reunión muy importante de cara a mi futuro y la verdad es que estoy superfeliz de ir dando etapa hacia la etapa que quiero iniciar. Tengo casi al 90% el visado, estoy esperando la cita en la embajada", ha explicado la personalidad de Internet, que tiene previsto marcharse a vivir a Estados Unidos para seguir proyectando su carrera como modelo.