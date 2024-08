Tras unos malos resultados en audiencias durante todo el año siendo el programa estrella de Telecinco por las tardes, Mediaset tomó la dura decisión hace apenas unas semanas de cancelar 'Así es la vida'. La salida de la parrilla televisiva del magacín del corazón presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha sido un completo terremoto en la vida de mucha gente que se ha quedado sin trabajo de un momento para otro.

El lugar de 'Así es la vida' ha sido cogido este mes de julio por Jorge Javier Vázquez, que volvió a presentar un programa en pleno verano con resultados que todavía están por ver. Sin embargo, los antiguos trabajadores de 'Así es la vida' andan buscándose la vida como pueden. Alejandra Rubio ya ha confirmado que quiere dejar la televisión por un tiempo y pasar más tiempo en redes sociales. Las declaraciones de la hija de Terelu Campos, embarazada de Carlo Constancia, indican que su futuro pasa por hacerse influencer.

También ya tiene confirmado el futuro Sandra Barneda. Todo indica que tendrá un papel importante en la siguiente edición de Supervivientes, un reality que acaba de terminar con la victoria de Marta Peñate en Honduras generando también multitud de polémica. La ya expresentadora de 'Así es la vida' se despidió entre lágrimas del programa cuando recibió la dura noticia de que le obligan a decir adiós momentáneamente a Telecinco. "Llegamos después de un programa muy grande, con muchas críticas injustas. Nosotros siempre os hemos puesto una sonrisa. Sabíamos que lo teníamos difícil. Traspasamos el verano y hemos tratado de estar aquí, aunque hemos sido pequeñitos", afirmó Barneda.

También salió entre lágrimas el presentador de 'Así es la vida', César Muñoz, que todavía no ha encontrado trabajo tras su despedida de Mediaset y ha decidido irse de España. "Quiero agradecer a esta cadena por haber confiado en una persona desconocida. Es mi primer proyecto nacional y estoy muy contento de haberlo compartido con vosotros. A mi compañera de lucha. Ha sido lo mejor que me he llevado en este año. Muchas veces he tenido el síndrome del impostor y ella me ha dado la manita para que tirara", afirmó el periodista en el último programa en Telecinco.

Actualmente, César Muñoz está fuera de España, más concretamente en Cuba, según ha compartido en redes sociales, tomándose unos días de descanso después de recibir la dura noticia del adiós de 'Así es la vida'. Por ahora, no se conoce lo que le depara en el futuro profesional más próximo al joven extremeño que ha conocido La Habana y otros lugares del país caribeño en la última semana.