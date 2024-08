No ha pasado ni un mes desde el final de 'Supervivientes All Stars' y muchos de los participantes siguen en boca de todos. Una de las estrellas del programa de Telecinco fue sin ningún tipo de duda Alejandro Nieto, que en su regreso a Madrid tras quedarse a las puertas de la victoria en Honduras ha sufrido un duro percance personal. Fue el propio joven quien denunció en su perfil de Instagram lo que le había sucedido y que se vio obligado a denunciar en una comisaría de la Policía Nacional.

Alejandro Nieto y su pareja Tania Medina decidieron pasar un día en familia en un famoso parque acuático de Madrid. Después de disfrutar todo el día de los toboganes y piscinas regresaron a su vehículo donde fueron sorprendidos por una triste sorpresa: les habían desvalijado el coche.

"Me han dejado sin calzoncillos básicamente. Me han partido el coche, se han llevado todas las cosas, la maleta de mi hijo, la de Tania, la mía. Me han robado mi oro, los bolsos de Tania, la Nintendo de mi hijo. Me han jodido mucho", explicaba a sus seguidores el propio Alejandro Nieto, que se encontraba muy decepcionado por lo ocurrido y sabedor que esas cosas ya no iban a volver a aparecer.

Tras el tremendo susto que ya está intentando resolver la Policía, Alejandro Nieto fue acogido por su amiga Marta Peñate en su casa. Cabe recordar que los dos forjaron una gran amistad en 'Supervivientes All Star' a pesar de la competitividad del reality ganado por la joven. El exconcursante confesó su malestar y que la pérdida del dinero no era realmente lo que más le importaba. "Ya no es el dinero, es el valor sentimental de las cosas que han desaparecido. En mi cartera tenía moneditas de todos los lados, mi reloj, mi pulsera que me compré en Santorini. Son cosas que no me lo va a devolver nadie. Por tener, no tengo ni calzoncillos, me han dejado pelado".

El único deseo de Alejandro es olvidar el robo que ha sufrido en pleno corazón de Madrid y pasar el mal trago con su familia. "Me ha dado un bajonazo impresionante. Solo quiero irme a casa porque todo ha sido un desastre increíble", afirmaba antes de concluir su vídeo con un mensaje al ladrón. "Pienso que hay un Dios ahí arriba que todo lo ve y que nos devolverá todo lo que tiene que devolvernos. Al ladrón le deseo lo peor. Sinceramente tengo como una especie de miedo porque me han quitado la cartera, tienen mi DNI, mi documentación, mi tarjeta de crédito, las sanitarias. Me he quedado desnudo".