Llega el verano y con él, las sustituciones por vacaciones. El pasado viernes Dani Mateo terminaba el programa y cogía vacaciones, y laSexta ha tenido que buscar a una persona que le releve en su puesto de cara a los programas que emitirán en agosto. Pero no han tenido que ir muy lejos para encontrar a esa persona, pues es un mítico del programa.

Se trata de Miki Nadal. El cómico, que lleva en ‘Zapeando’ desde casi su programa de estreno, ha sido finalmente quien sustituirá a Mateo en las entregas de este mes, dejando al presentador titular cargar pilas de cara a septiembre. El programa no anunció previamente a su sustituto, sino que la gente se lo encontró al sintonizar ayer laSexta en horario de sobremesa.

“Buenas tardes y bienvenidos a este programa. Esto no os lo esperabais, no lo veíais venir” afirmaba el humorista, que ya tiene experiencia en la función laboral que desempeña ahora. Fue uno de los sustitutos del programa después de que Dani Mateo tuviera un accidente y no pudiese acudir a su puesto de trabajo.

Además, antes de pasar con el propio contenido del programa de humor, el nuevo presentador se dirigía a la audiencia para mandarles un mensaje claro, tanto para defensores como detractores: “Estoy yo aquí presentando. Voy a estar todo el verano, así que enhorabuena para los que les guste como lo hago yo y lo siento mucho para el que no le guste, que hay muchos también”.