Las redes sociales se llenan en verano de fotos de famosos visitando lugares impresionantes de nuestro planeta. Mientras muchos aprovechan sus vacaciones para dar la vuelta al mundo, otros apuestan por no salir de España, donde hay rincones impresionantes.

Una de las cosas que más duele es que haya algún imprevisto durante tu viaje. Las personalidades mediáticas no escapan también a las garras de estos problemas que nadie espera y te amargan las vacaciones. Hace menos de una semana, Alejandro Nieto y su pareja Tania Medina fueron robados cuando visitaban un parque acuático en Madrid. "Me han dejado sin nada, sin calzoncillos", afirmó públicamente el exconcursante de Supervivientes All Star que se refugió en casa de su amiga Marta Peñate.

Solo han pasado unos días desde que María Patiño sufriese también otro inesperado percance mientras viajaba hacia su paradisiaco destino en la costa mediterránea. La expresentadora de Socialité y la colaboradora de programas como Ana Rosa o Sálvame se estaba desplazando en un tren de alta velocidad cuando el vehículo se paró por completo en mitad de trayecto.

María Patiño fue una de las miles de personas que sufrió las consecuencias de una incidencia en Chamartín, donde se montó un grandísimo alboroto este lunes. El vídeo más conocido de este problema a nivel nacional cada vez más habitual es el de unos pasajeros de un tren que llevaban dos horas sin luz y sin aire acondicionado decidiendo finalmente romper el vidrio con uno de los martillos de seguridad.

La colaboradora televisiva escribió en su perfil de Twitter su enfado con el retraso del tren que le desplazaba hasta el Levante. "Renfe, parados en mitad del trayecto. Otro incidente más, ¿alguien tendrá alguna responsabilidad?". Nadie conocía el destino al que se dirigía María Patiño, pero ella misma ha desvelado su viaje en su perfil de Instagram.

La presentadora televisiva está de vacaciones en Jávea, un destino predilecto de muchos madrileños todos los veranos. Las calas y las calles empedradas de esta localidad alicantina enamoran a cada vez más españoles. A diferencia de en otras ocasiones, Patiño afirma haberse ido de vacaciones sola para desconectar.