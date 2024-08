Carlota Corredera es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión en España. La gallega ha estado al frente de Sálvame y ha sido una de las mayores voces que se han alzado en defensa de Rocío Carrasco y su dicurso tras la emisión de la docuserie, "Rocío: contar la verdad para seguir viva".

Corredera fue de las primeras en dejar Sálvame antes de su cancelación y después probó suerte en la cadena sin éxito. A partir de ese momento, estrenó un podcast propio y asegura que tiene varios proyectos. La presentadora también es una de las encargadas de dar una masterclass en un apasionante proyecto alejado de la pequeña pantalla pero, a su vez, muy ligado a la misma.

Se trata del curso de reporterismo Radiofonics. "En Radiofònics te preparamos para que llegues a trabajar en la radio y en la televisión. La metodología de aprendizaje es 100% práctica. Apostamos por la proximidad y huimos de los clásicos conceptos de “profesor” y “alumno”. Los cursos están dirigidos a graduados o estudiantes de periodismo, pero también a otros perfiles que no hayan estudiado nada relacionado con la comunicación", informan. El curso cuenta con seis docentes de diferentes cadenas como TV3, TVE, CATALUNYA RADIO y master class impartidas por Lara Álvarez, Carlota Corredera, David Valldeperaso Luján Argüelles, entre otros.

Sus problemas en televisión

"Tengo un colchón para vivir sin trabajar, por ahora, pero no es el dé Jorge Javier: la tele no me ha hecho rica", declaraba sobre su situación económica y el poder aguantar sin un trabajo constante. "Para mí hacerse rico es trabajar por placer. Es esa gente que tiene un patrimonio impresionante, unos ahorros espectaculares, una cantidad de pisos que flipas... y tengo compañeros con esa situación, pero no es mi caso. Yo estoy pagando una hipoteca de un chalet precioso en Pozuelo". "He perdido muchísimo dinero en la tele por ser feminista, y he podido hacerlo porque no dependo de un sueldo para comer. Si yo dependiese de un sueldo para comer todos los meses, me hubiese tenido que meter mi compromiso feminista por donde hubiese podido"