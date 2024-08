Pasapalabra se ha convertido en un referente del entretenimiento y en uno de los programas televisivos más vistos en la historia de nuestro país. Con el fin de cada serial, las redes se inundan de un sinfín de noticias sobre lo que ha ocurrido o si alguno de los concursantes ha sido capaz de ganar el famoso bote final.

Hace unas semanas, la eliminación del concurso de Vicky del Cerro dejó un vacío muy grande entre los telespectadores del programa. La concursante cayó eliminada en 'La Silla Azul' ante Javi, por lo que tuvo que abandonar el concurso en su programa número 52. Del Cerro se ha convertido en la protagonista de la información televisiva. Primero, por el disgusto que se llevó tras ser eliminada y, segundo, porque la concursante había sido capaz de ganarse el cariño y la empatía del público.

Tras no conseguir superar la primera prueba y caer eliminada, la burgalesa recibió de manos de la azafata del programa el juego de mesa del programa, que se llevan todos los eliminados en 'La Silla Azul'. "Un aplauso fortísimo para Vicky, grandísima concursante. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y gracias por todo lo que nos has dado", le comento el presentado de Pasapalabra, Roberto Leal.

"Quédate por aquí porque te voy a hacer volver, pero vamos a recibir a Javi en el equipo azul", añadió el presentador mientras el murciano saludaba a David Amor y Rosa López. Roberto Leal le pidió a Vicky que volviera al plató para poder despedirse. Lo primero que hizo fue lanzarle un beso a Manu, su rival en los 52 programas

"No te voy a preguntar cómo estás porque es evidente, si me gustaría que tuvieras ese sitio como grandísima concursante de Pasapalabra que has sido", apuntó Leal. Vicky del Cerro llegó a Pasapalabra tras la victoria de Óscar Díaz, el cual le ha dedicado unas bonitas palabras, afirmando que Vicky "se lo merece todo". Licenciada en Informática, natural de Burgos y madre de familia, Vicky es una mujer todoterreno. En sus primeros programas en Pasapalabra se declaró fan de otro concursante mítico del concurso, Orestes, con el cual, pese a coincidir alguna vez en Burgos, nunca se había atrevido a hablar.

Este es el dinero que se llevó

Vicky del Cerro cayó eliminada en 'La Silla Azul' en su programa número 52. La burgalesa se quedó a las puertas del número 53 tras no superar la prueba que sirve de antesala a la parte final del programa. Del Cerro logró acumular cerca de 32.400 euros en ese más de medio centras de enfrentamientos contra Manu, donde llegaron a protagonizar cerca de 20 empates.