Violeta Mangriñán vuelve a estar en la mirada de todos. La conocida influencer, salida de las manos de Telecinco, ha desvelado a sus seguidores que está padeciendo una enfermedad que le ha hecho tener que cambiar su estilo de vida y su alimentación. La joven se dio cuenta al verse unas manchas blancas en el pecho y los brazos, y acudió al médico para ver qué le ocurría.

En términos médicos, se trata de “pitiriasis alba”, una enfermedad bastante común en la piel humana, que lo que hace es provocar unos trozos de color claro en la piel. Y esta enfermedad sea visto agravada, en el caso de Violeta, por un diagnóstico anterior: la enfermedad de Hashimoto, y es que tal y como desvela la propia enferma “este tipo de manchas y de dermatitis se acentúan en personas con enfermedades autoinmunes crónicas”.

Para los que no conozcan el diagnóstico que ya padecía Violeta, la enfermedad de Hashimoto es una afección en la que el sistema inmunológico ataca a la tiroides, provocando una inflamación crónica. Esto lleva a la disminución de la producción de hormonas tiroideas, causando hipotiroidismo.

El conjunto de las dos enfermedades ha hecho que Violeta sea aconsejada por los médicos a cambiar su alimentación: “La endocrina me ha mandado muchas pautas. Entre ellas, eliminar el gluten de mi alimentación habitual y solo comerlo de forma extraordinaria y no como rutina. Y no solo por las manchas, me ha dicho que debería haberlo eliminado hace tiempo. Me llama la atención que me hayan diagnosticado Hashimoto hace casi cinco años, que me haga revisiones periódicas, y nunca hasta ahora me hayan me hayan recomendado quitarme el gluten”. Eso sí, ella lo tiene claro, y afirma que “no me voy a quitar el gluten al 100%. Solo voy a reducir el consumo”.