Amadeo Llados, el llamado rey de los burpees, es un influencer que dice tener la clave para convertirse en millonario. Le caracteriza su culto al cuerpo y su lenguaje despectivo con quienes no tienen el cuerpo que él cree perfecto. Sus seguidores replican su modelo y uno de ellos, Sergio Rodríguez, provocaba la polémica en 'Código 10'.

Llados dice fundamentar su vida en el deporte y el trabajo duro, pero emplea un lenguaje despectivo, muy crítico con el físico y la actitud. Sin embargo, luego alardea de sus carísimos caprichos e imparte cursos en los que parece prometer que el éxito en base al esfuerzo físico y la motivación. Sus seguidores se convierten también su ejército y ahora muchos de ellos le acusan.

Xaime da Pena lo anunció y es que ve claro que Amadeo Llados habría incurrido en una “estafa piramidal” con lo que interpuso una querella en nombre de muchos de sus seguidores. Ahora, tal y como publica ‘ABC’, Llados está a punto de verse las caras con la justicia y es que más de 1000 personas le han denunciado por presuntos delitos de odio y estafa. Mientras tanto, multitud de alumnos se han convertido en sus clones replicando su ‘filosofía’ y utilizando su lenguaje.

La polémica con el seguidor de Amadeo Llados en directo

Sergio Rodríguez es uno de sus seguidores y, además de reproducir su modelo como ya hizo en su visita anterior al programa, se mostraba desafiante en el plató de 'Código 10'. Aparecía con gafas de sol y presumiendo de dentadura nueva: "Me han dado la fama, me ha ido muy mal, me he tenido que poner dentadura y ahora soy cantante de reggaeton, le mando un saludo a Omar Montes".

Es más, llamaba "maleducados" a los miembros del equipo porque no le habían puesto taza y salía para recuperar la suya, la que rompió en su primera aparición en directo. "Va a hacer su show", anticipaba Nacho Abad; "no me interrumpas, hombre", pedía él y nos mostraba ese objeto que quiere vender: "¿Sabéis lo que se llama demanda reprimida? No porque no tenéis ni p*** idea en ventas. Lo que estoy haciendo aquí con esta taza es sacar una exposición pública, quien se la lleve se va a llevar toda la repercusión mediática".

Más tarde, Sergio se mostraba crítico con los presentadores porque leían en el prompter el paso a un vídeo, lo llamaba "circo" y, tras la emisión del vídeo, se quejaba de que querían "silenciarle".

Sin embargo, Nacho Abad replicaba que solo le pedían que respetara a los demás: "Te he dicho que voy a bajar el micro cada vez que no respetes el turno, se trata de ser ordenado. Tenemos dos opciones: o sigues las normas o te vas".

"Ya se china, sigue las normas, ese es el problema, que siempre os toca seguir las normas y siempre os dicen qué hacer", aprovechaba para decir Sergio pero David Aleman le cortaba: "Esto empieza a cansar. Una cosa es el cachondeo, que está muy bien, pero estás en un programa de televisión donde hay unas normas, unos presentadores y unos colaboradores. Cuando se da a un paso a un video, te tienes que callar como hace todo el mundo, si no te callas, no puedes estar en este plató porque estás entorpeciendo la marcha del programa".