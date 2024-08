Malos tiempos para Ana María Aldón. La que fuera mujer de José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento tras dar un giro radical a su vida sentimental tras separarse hace dos años de Ortega Cano y desvelar en Fiesta, programa de Telecinco, su compromiso con su actual novio, Eladio.

En el espacio de Mediaset también confesó detalles de cómo es su actual relación con su ex, y lo que dijo no dejó en buen lugar a Ortega Cano. Y es que, según la versión de Aldón, el que fuera torero en las décadas de 1980 y 1990 no le pasa la pensión correctamente, por lo que estaría planteándose tomar medidas legales.

Pero es en el plano profesional en el que no termina de encontrar su hueco. Su periplo televisivo comenzó tras salir a la luz su relación con Ortega Cano y su presencia en Supervivientes significó un espaldarazo que reforzó su presencia en la pequeña pantalla siempre de la mano de Mediaset y Telecinco.

Sin embargo, desde hace unos meses la diseñadora abandonó la televisión sin saberse a ciencia cierta el motivo. A esta decisión se sumaron las críticas hacia sus diseños al correrse la voz de que sus prendas procedían de China, y no de su taller. Ana María no tardó en desmentir estos rumores, pero ya se sabe, una vez está el daño hecho en el mundo virtual es muy difícil que el mensaje cale.

"Ya sé que estoy un poco perdida, de las redes, es porque estoy trabajando mucho, mucho, mucho", ha afirmado en su cuenta de Instagram. Según ha confesado, se encuentra "sin parar, de un lado para otro, desde las 7.15". "A veces cuando me voy a echar por la noche no siento las piernas ni la cabeza", reconoce. "Esta noche desde las 5 de la mañana despierta. Yo quería ponerme a hacer cosas, porque como tengo un proyecto muy importante para mí que va a salir a la luz y que me lleva todas las neuronas, todo el día estoy para arriba y para abajo", afirmó.

Sin embargo, hasta que este proyecto vea la luz, lo cierto es que el golpe profesional recibido desde el mundo televisivo no ayuda a aclarar el camino.