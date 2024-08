El éxito de First Dates es innegable. De otra manera no podría haber aguantado tantos años en antena (y lo que queda) y eso es porque tiene a la audiencia detrás. Ahora bien, no es oro todo lo que reluce frente a las cámaras y la verdad del programa dista mucho de lo que llega a las pantallas de los hogares españoles.

Una joven que participó en el programa desveló el gran paripé de First Dates y es el pago del precio del menú. "Cenar" en el restaurante del programa (entre comillas, porque se graba entre las 9 y las 19 horas, por lo que de cena tiene poco) cuesta 15 euros y a los comensales se les da la opción de pagar su cuenta de forma particular o invitar a la cita en un acto de generosidad. Ahora bien, aquí llega la mentira, ya que a los comensales se les devuelven los 15 euros en caso de que cada cual se pague lo suyo, pero si deciden invitar a su cita el retorno es de 15 euros y no de 30. ¿Eso quiere decir que cuesta dinero ir a First Dates? La verdad es que no, ya que los participantes reciben 90 euros en concepto de derechos de imagen, por lo que aunque inviten a su cita ganan dinero por acudir al programa.

