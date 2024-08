El archivo judicial del incidente que supuso la expulsión de Países Bajos de Eurovisión 2024 continúa estando de actualidad. Después de las diferentes reacciones a esta decisión de la Fiscalía Sueca, la UER y la televisión de Países Bajos, AVROTROS, han vuelto a chocar sobre el acuerdo de filmación entre bastidores a Joost Klein, lo que originó en parte el incidente que motivó su descalificación.

Tanto la Unión Europea de Radiodifusión como la emisora neerlandesa mantienen versiones completamente distintas sobre si llegó a un hipótetico acuerdo para no grabar en el backstage del festival al intérprete de 'Europapa', según la información que han publicado los periodistas GJ Kooijman, Gabe Milne, James Stephenson y Sem Anne van Dijk.

En el caso de la UER, según el email enviado a los citados periodistas de Países Bajos, el organismo que reúne a las emisoras europeas afirma que no tienen conocimiento de ningún acuerdo que establezca que Joost Klein no podría ser filmado entre bastidores. "No deseamos volver a tratar ni entrar en un debate público sobre lo que sucedió el jueves 9 de mayo. (...) Al aceptar participar en el Festival de Eurovisión, todos los artistas se comprometen a cumplir las reglas del evento, que incluyen la posibilidad de ser filmados en el backstage".

"Somos conscientes del impacto que puede tener sobre los artistas y, de hecho, sobre quienes trabajan en el evento la competencia en el evento de música en vivo más grande del mundo. Esto de ninguna manera excusa el comportamiento inapropiado de ninguna persona, y mantenemos nuestra decisión de tomar la medida que tomamos al descalificar a Joost Klein, quien infringió nuestras reglas. No toleraremos amenazas dirigidas a miembros del personal en el proceso de llevar a cabo sus tareas", aseguró la UER en respuesta a los citados periodistas.

Por otro lado, en otra respuesta a Koijman, Milne, Stephenson y van Dijk, la AVROTROS neerlandesa se mostró una versión completamente contraria a la respuesta de la UER, confirmando que mostró a la organizadora del Festival de Eurovisión la evidencia de que se han realizado estos acuerdos, sin entrar en más detalles.

"AVROTROS está en total desacuerdo con el curso de los eventos propuestos por la UER. Hemos mostrado los acuerdos sobre no filmar a Joost (incluidas las pruebas) a la UER (y estos acuerdos también se respetaron hasta la actuación en la semifinal el 9 de mayo), pero tampoco hemos escuchado ninguna respuesta al respecto", comentó la emisora.