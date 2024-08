Alejandra Rubio y Carlo Costanzia siguen siendo la comidilla de la prensa rosa. La pareja anunciaba por sorpresa que estaban esperando su primer hijo después de solo 5 meses de noviazgo. Tras un aluvión de críticas inicial, la influencer y el hijo de Mar Flores siguen en el foco mediático y es que después de anunciar su paternidad, la pareja decidía hacer las maletas y poner rumbo a Baleares para disfrutar de sus vacaciones.

Sin embargo, nada más volver del viaje, la pareja permanecía separada durante 3 días, haciendo que los rumores de crisis empezaran a avivarse en los platós de televisión.

Ahora, la hija de Terelu Campos ha querido contar en Así es la vida cómo se encuentra tanto ella como su novio y responder así a la nueva polémica que se cierne sobre ellos.

Con el permiso de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, si hay un personaje de la actualidad 'rosa' de nuestro país que está copando un sinfín de titulares, esa es Alejandra Rubio. Desde que anunció que está esperando su primer hijo con Carlo Costanzia, no hay día en el que no esté en el centro del foco mediático.

La colaboradora, que recientemente se rompió en pleno directo al hablar de la entrevista de su chico en 'De viernes', se ha referido en 'Así es la vida' a los rumores que apuntan a que ella y el hijo de Mar Flores no atraviesan por su mejor momento.

El anuncio por todo lo alto y a golpe de exclusiva de su embarazo le está pasando factura a Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos está recibiendo un aluvión de críticas por la forma en la que defendió el hecho de haber vendido la noticia de su futura maternidad a la revista 'Hola'. Durante su primer pronunciamiento en 'Así es la vida', donde colabora, la joven de 24 años no dudó en cargar contra un buen número de tertulianos de la cadena donde trabaja (Telecinco), provocando una indignación sin precedentes entre sus compañeros.

Ahora, a Alejandra Rubio se ha visto obligada a defender, nuevamente, su noviazgo y el buen estado del mismo. Esto después de que 'TardeAR' emitiera unas imágenes de la pareja en la playa, durante una escapa a Ibiza, en las que se les veía distanciados y sin dedicarse apenas muestras de cariño. A esto se suma que, después de regresar a Madrid, donde ambos viven en casas separadas, Alejandra y Carlo Costanzia no se vieron durante tres o cuatro días. Una "lejanía" que llamó poderosamente la atención a los colaboradores del programa que presenta Beatriz Archidona en reemplazo de Ana Rosa Quintana, de vacaciones hasta septiembre.

"Qué pena de vida… No ha pasado así, pero si hubiera pasado así, cuál es el problema. Estas relaciones tan antiguas, no lo entiendo. Yo trabajo una barbaridad, Carlo tiene sus cosas y a veces no nos vemos. Que, a ver, podría haber sido verdad, lo del distanciamiento, pero que no ha sido así", ha explicado Alejandra Rubio entre risas de resignación.