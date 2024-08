Aparecer en emisión en directo no es tarea sencilla. Cualquier cosa que quien se ponga enfrente de las cámaras haga o diga puede jugarle en su contra. Eso precisamente es lo que le ha ocurrido a un reportero de RTVE mientras cubría la situación de los aeropuertos.

El periodista se encontraba en el aeropuerto de Madrid cuando entró en directo para hablar sobre el puente de agosto. Lo que a dado que hablar y que discutir en redes, en este caso, no ha sido por lo que diga o haga, sino que se debe a lo que lleva vestido, en concreto, un accesorio muy habitual.

Desde diversas cuentas de X (antiguo Twitter) han mostrado su descontento y sus dudas, con intención de crítica, respecto a que el reportero llevara un pendiente en cada una de sus orejas y reclamaban saber que era lo que ordenaba el manual de estilo de la entidad pública.

La reacción de otros usuarios ha sido voraz y no ha tardado en aparecer una nota de comunidad en la que recalcan que en el manual de estilo no se hace mención ninguna a los pendientes y que si se prohíbe llevarlos pendientes para los hombres también habría que hacerlo para las mujeres, ya que, si no sería sexista y discriminatorio.

Pregunta: ¿Debe un redactor de la ⁦@rtve⁩ pública nacional salir con pendientes? No tenemos nada contra la libertad de estética, pero: ¿Qué dice el manual de estilo? ¿Y el sentido común?. 👇 pic.twitter.com/kh7caRORc3 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) August 14, 2024

Aun así, la nota aclaratoria no ha logrado frenar las discusiones entre usuarios en los comentarios del video publicado en la red social, sobre el uso de pendientes en hombres y su aparición en las cámaras.