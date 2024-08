Uno de los rostros más conocidos de la alargada trayectoria de 'Saturday Night Live' en la televisión americana está atravesando por un complicado estado de salud. Victoria Jackson ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que padece un cáncer que no puede ser operable, desvelando incluso el tiempo que le podría quedar de vida.

"Actualización sobre el cáncer: no pueden operarme para extirpar la canica que está en mi pecho, sobre mi tráquea y que eventualmente me asfixiará hasta la muerte", ha comentado la actriz y cómica, sin renunciar al humor que le caracteriza.

Jackson también ha explicado que el único tratamiento para esta enfermedad inoperable sería una "pastilla mágica" que podría reducir el tamaño del cáncer y aumentar el tiempo de vida, que ha situado en 34,8 meses después de que encontrase algunos estudios a través de Google.

"Me quedan 34,8 meses de vida si no me golpea un meteorito, me dispara un detractor de MAGA, me vuelve a dar Covid o estalla la Tercera Guerra Mundial", ha expresado con humor la cómica, añadiendo que solo le pide a la vida ver nacer a su nieto, lo que convertiría a su hija en madre.