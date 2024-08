Sonsoles Ónega ha vuelto a las tardes de Antena 3. Tras un largo mes de vacaciones, la presentadora ha retomado el control de su magacín estrenando nuevos grafismos y ampliando su horario de emisión en una hora más. Esto se produce tras el final de la serie turca 'Pecado Original'.

En su estreno, el espacio producido por Buendía Estudios ha estrenado una mesa de cuatro colaboradores para analizar las noticias del corazón, en la que se encontraban Antonio Naranjo, Pilar Vidal, Valeria Vegas y Miguel Lago.

Este último ha aprovechado el área eur del programa para tirar de sentido del humor y lanzar una crítica por haberse adelantado la vuelta de vacaciones, con mención directa a su competencia incluida, para sorpresa de la propia Sonsoles Ónega.

"Ha sido horrible hoy al llegar vis do la gente me ha preguntado qué tal me había ido el verano. ¡Es que estamos en verano! Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Es 26 de agosto y estamos aquí porque Ana Rosa y Sonsoles son gente que no quiere estar en casa y ahora tenemos esta pelea”, espetó el cómico.

La reacción de Ónega radica no se hizo esperar: "Aquí no hay ninguna pelea". Dicho lo cual, la periodista recondujo el programa, apenas unos minutos de haberlo comenzado, y cambió de tema para cenar su primer fichaje de la temporada: María José Suárez.