Han pasado menos de tres días desde que Lola Mencía, más conocida en redes como Marta de Lola, hiciese enfurecer a toda la provincia de Huesca al publicar cómo fue su visita al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La influencer compartió en su popular perfil de Instagram un reel en el que muestra su escapada al espectacular paraje natural del Pirineo altoaragonés donde se saltó varias normas.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se bañó en la Cola de Caballo y también dejó a sus perros de gran tamaño suelos por Ordesa. Esta actitud provocó un aluvión de críticas de los vecinos de la zona de Torla-Ordesa, que llevan sufriendo todo el verano por la masificación del lugar y el poco respeto de los turistas que se acercan hasta esta joya natural protegida.

En un intento de calmar el ambiente que se había generado en redes sociales, Lola Mencía publicó una especie de comunicado en el que sorprendentemente no se retractaba sino que justificaba su actitud. "Hemos estado disfrutando, dando a conocer, dejando dinero en locales y establecimientos de la zona. Mismamente fuimos a cenar y nos gastamos casi 300 euros entre todos. Hemos comprado en las tiendas de alimentación locales, en la farmacia y hemos consumido casi 100 euros entre el bar y la tienda de regalos", enumeró la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' que acudió a Ordesa junto a su novio Álex Cuadrado. Además, la influencer confirmó que no volverá a los Pirineos por las críticas, aunque la zona le ha encantado.

Lola Mencía también señaló lo que más le había molestado de las numerosas críticas: la decisión de dejar a sus perros sueltos. "Este mal comportamiento tan visto este verano nos traerá pronto la prohibición como en Francia de no dejar entrar animales en los Parques Nacionales. Una lástima que no deis el mejor ejemplo", afirmaba un vecino de la zona. "No había nadie más en la zona. Ladran menos que muchas personas, repetiría esto una y mil veces", explicaba la influencer justo antes de subir más fotos de cómo se bañaba en una poza cercana junto a su perro sin atar.