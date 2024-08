Estar todos los días al frente de un programa de televisión tan popular como 'La Ruleta de la suerte' no es una misión fácil. Jorge Fernández es el presentador del exitoso concurso de Antena 3 desde su primera emisión hace ya casi dos décadas. El alicantino ha sabido sobreponerse a todos los problemas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que ha hecho reflexionar a mucha gente.

"Todo el mundo falla, es humano fallar, de hecho es necesario fallar de vez en cuando para poder progresar. Más en nuestro mundo. En la televisión hay más errores que aciertos y se sufre mucho por mantener un programa diario a flote. Intervienen multitud de variables que a veces ni uno mismo puede controlar", escribe el presentador acerca de lo habitual que son los fallos en directo en la televisión.

'La Ruleta de la suerte' ha conseguido a base de trabajo, esfuerzo y un particular estilo imponerse al resto de concursos que compiten por la audiencia en su misma franja horaria. "Pero de vez en cuando y no se sabe muy bien por qué aparece un programa que se instala en una franja horaria durante más de 18 años y que nunca falla. Yo que estoy dento, tengo una pequeña idea de por qué no fallamos, pero también hay otros programas con equipos buenísimos que no tienen el mismo resultado", analiza el presentador del concurso de Antena 3, alegando lo exitoso del formato.

"Evidentemente no es cuestión de suerte. Llevamos muchos años sabiendo lo que tenemos que hacer y cómo lo queremos hacer. A qué publico vamos dirigido y qué queremos conseguir. Y creo que estas preguntas son claves para cualquier programa de televisión. La lucha en las franjas horarias es muy grande, es la guerra, pero cuando vas bien armado, ganas la batalla", explica el presentador acerca del secreto de La ruleta de la suerte.

Por último, Jorge Fernández ha desvelado los datos del programa a finales de agosto. La audiencia no ha bajado del 22% siendo el programa más visto y minuto de oro la mayoría de los días.