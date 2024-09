Miles de españoles no pueden perderse su programa diario de Pasapalabra. El concurso de Antena 3 sigue triunfando año tras año bajo el liderazgo de Roberto Leal. Son muchos los participantes que han dejado su huella en la pequeña pantalla y otros tantos siguen intentando unirse a este pequeño cupo de los icónicos.

Óscar Díaz, Rafa Castaño, Pablo Díaz, Orestes Barbero, Luis de Lama o Sofía Álvarez son participantes que los fans de Pasapalabra nunca olvidarán por diferentes motivos. Los más afortunados fueron capaces de ganar el bote del programa mientras que otros compitieron de tú a tú contra su rival durante muchos programas, pero acabaron sucumbiendo por la gran habilidad de su contrincante.

Tras el adiós de Óscar Díaz, que dejó una encarnizada lucha durante meses con Moisés Laguardia, Pasapalabra sigue buscando un nuevo concursante icónico. Manu lleva a unas cuantas semanas mandando su candidatura a entrar en el selecto grupo. El psicólogo ya fue capaz de superar a Vicky, que cayó eliminada en la silla azul por Nacho Mangut, un fuerte rival capaz de competir por el bote casi a diario.

Cabe recordar que los invitados del programa presentado por Roberto Leal son una ayuda importantísima de los concursantes ya que el tiempo ganado por ellos es vital para intentar acertar todas las palabras del Rosco. Manu ha querido despedirse de Almudena Cid y Javi Collado que le han ayudado durante toda la semana pasada. "Con Javi me he sentido como en casa porque yo soy de Collado Villalba, aunque no me importaría ser de Toledo o de Santiago, que son ciudades que podría conquistar el Cid, que ya me ha conquistado a mí", afirmó el concursante emocionado ante la alegría de la gimnasta y del actor.