Roberto Brasero es uno de los personajes televisivos más conocidos en toda España gracias a su trabajo como meteorólogo de Antena 3 donde lleva muchos años da dando la información del tiempo tras los informativos. Su popularidad se basa tanto en su profesionalismo como en su capacidad de acercar los fenómenos meteorológicos a la población de forma que todo el mundo lo entienda. Y es que no hay ningún español que no haya escuchado alguna vez cómo Brasero da sus pronósticos sobre el tiempo.

Como muchos profesionales, Roberto Brasero también ha multiplicado su actividad en redes sociales para acercarse al público. Es en su perfil de Twitter, actual X, donde intenta resolver las dudas de los seguidores y la audiencia por los conocimientos meteorológicos no están al alcance de todos. Además, esta interacción le permite aumentar la fidelidad de su público que más tarde prefiere verle en Antena 3 dando el tiempo. Sus publicaciones en redes, donde mezcla humor, cultura general y ciencia, le han ganado un gran número de seguidores, extendiendo así su influencia más allá de la televisión.

La popularidad de Brasero también se refleja en su participación en eventos públicos y programas de radio, donde se le valora por su capacidad de comunicación y su estilo didáctico. Ha escrito libros sobre meteorología, lo que demuestra su pasión por la divulgación científica.

Su última participación en televisión ha generado una ola de comentarios entre la audiencia. Antes de volver al trabajo tras las vacaciones, Roberto Brasero se ha pasado por el plató de 'Y ahora Sónsoles' para comentar las novedades, pero la gente solamente se ha fijado en su nuevo aspecto. "Me queda peor, me hace más mayor", afirma el meteórogolo que iba de la mano con la presentadora. Fue la propia Sónsoles la que quiso preguntar al público del programa si Roberto Brasero debía afeitarse la barba o no. "Sí, sí", afirmó todo el mundo consiguiendo sacar una sonrisa en su rostro. Finalmente, Brasero dijo que será su mujer quien decida si se quita toda la barba o no.