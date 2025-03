Una soltera de 'First Dates' da calabazas a su cita tras conocer que es de Zaragoza: "Es que no puedo con ellos"

Las primeras experiencias en la vida pueden pasarte factura en intentar dar tus siguientes pasos. Y es que porque la primera vez te haya salido mal, no tienes porque no intentarlo de nuevo. Pero, al contrario de lo que pensó esta soltera, nada más conocer su procedencia, no quiso saber nada de la cita.

El primero en entrar iba a ser Fernando, un hombre de Zaragoza de 58 años que trabaja de auxiliar de geriatría y que llegaba a 'First Dates' en busca del amor verdadero. "Mi trabajo me da mucha alegría". El maño relató un episodio de su vida en la que una pareja falleció por cáncer y de la que aprendió mucho. "Yo soy muy exigente. No quiero más que yo, pero tampoco menos", explicaba el soltero a Carlos Sobera nada más entrar al restaurante.

Paula, la cita de Fernando, aseguró al programa que vive intensamente los momentos, las emociones y las expresa como tal. "Me parece una tía fenomenal", detalló Fernando al programa. Por su parte, la de Gerona comentó a las cámaras de 'First Dates' que al saber que era de Zaragoza la cosa pintaba mal. "Cuando he sabido que era maño he pensado, esto va a ir muy mal. Ya estuve con uno y no acabamos bien. Yo no puedo con ellos".

Tras esa primera reacción llegaba el momento de la cena, y los dos solteros se sentaron para degustar los platos del restaurante. "Muy mayor para mí", explicó Paula al programa tras conocer que su cita tenía 10 años más que ella. "Físicamente, lo he visto muy mayor". La gerundense detalló que cuando tiene libre en su trabajo, lo que más le gusta es irse a la playa.

Tras hablar de su vida y contarse los gustos musicales de cada uno llegaba el momento de decidir. Tras pasar en el reservado y con algunas preguntas picantes la cosa no iba a mejorar.

La decisión final

El primero en hablar era Fernando. El soltero dejaba claro ante las cámaras de Cuatro que le gustaría tener una segunda cita con Paula. "A mí me encantaría, la veo una chica 10, me ha parecido una mujer muy maja". Por su parte, Paula explicó que Fernando le pareció un poco serio y faltó la chispa desde un primer momento. "No soy serio para nada, pero en la primera cita no voy a dar brincos", replicó el maño y cada uno se fue por su lado.