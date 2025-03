Qué fue de Canco Rodríguez, el Barajas de 'Aída', 10 años después del final de la serie

¿Quién no recuerda al Barajas de la serie de humor 'Aída'? Con la llegada de la nueva película 'spin-off' de la serie, la cual llega diez años después de su final, qué mejor momento que este para recordar a uno de los personajes más queridos de la sitcom española. Y es que, desde que terminó no hemos sabido mucho de Canco Rodríguez, actor que daba vida a Barajas en las serie. Así que, ¡te lo contamos todo!

En 2005 comenzaba una nueva serie de comedia en televisión, de título 'Aída', que llegaba a modo de spin-off de '7 vidas', la cual logró coronarse como una de las sitcoms con más audiencia del momento, llegando a emitir un total de 10 temporadas. A lo largo de 107 episodios, Canco Rodríguez interpretó el papel de Barajas, creando uno de los duos más icónicos del la televisión española junto a Paco León: Luisma y Barajas.

Si bien la conexión entre Paco León y Canco hizo que con el paso de los años se siga recordando aquel duo maravilloso que nos sacaba unas buenas risotas, nos dio mucha pena que se acabara. Sin embargo, no hay que preocuparse tirando de nostalgia, porque la película de 'Aída' está a la vuelta de la esquina y estamos segurísimos de que volveremos a ver a nuestro dúo favorito, pero esta vez en la gran pantalla. ¡Qué ganas!

Sin duda alguna, el momento cumbre en su carrera como actor fue durante su papel en 'Aída', no obstante, el actor ya había hecho varios papeles más pequeños en otras series de renombre, como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Los Serrano'. O incluso en largometrajes como 'La Fiesta' o 'El Lobo'.

Antes de dedicarse siquiera a la interpretación, Canco Rodríguez, nacido realmente con el nombre de Juan José Rodríguez García, tuvo su etapa dedicándose al periodismo, la cual compaginaba con las clases de arte dramático, sin embargo, fue precisamente la interpretación lo que terminó llamando la atención del ahora actor. Más tarde, el actor decidió mudarse a Madrid para seguir con su carrera como actor, donde comenzó a aparecer en varias producciones más pequeñas, hasta que dio con su papel de Barajas, en la serie de comedia española 'Aída'.

Una vez terminada la 'sitcom', por supuesto que el actor no se quedó parado e hizo pequeños cameos en algunos de nuestros programas favoritos como 'Tu cara me suena' o incluso como concursante durante la anterior temporada de 'Pekín Express'. Así como también le hemos visto participar en series como 'Cuerpo de élite' o 'Fuga de cerebros 2: Ahora en Harvard'.

Su vida más personal

En cuanto a su vida más personal, Canco Rodríguez encontró el amor en Marta Nogal, bailarina y coreógrafa. En 2017 pasaron por el altar, una ceremonia a la que acudieron algunos de sus amigos más cercanos, como Paco León, con quien guarda una bonita amistad desde que se conocieron en la serie de 'Aída' o Adrián Lastra.

Aunque la pareja ha preferido mantener su relación bastante oculta hasta el momento, lo cierto es que si hicieron público, en 2021, que estaban esperando a su primer hijo, Hiro. "Bebé a bordo. No puedo calcular la de meses, días y horas que hemos compartido papel y lápiz pensando y escribiendo distintos espectáculos. Proyectos individuales, donde el uno acompaña al otro y el otro acompaña al uno. Pero, sin duda, esta es nuestra primera creación conjunta y no podemos estar más ilusionados", escibió él en sus redes sociales haciendo saber a sus seguidores la noticia.