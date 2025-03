José Carlos Montoya, de 'La isla de las tentaciones', emprende acciones legales urgentes por esto que se ha dicho sobre él

José Carlos Montoya, uno de los rostros más mediáticos de 'La isla de las tentaciones', ha tenido que salir al paso de un preocupante bulo que se ha viralizado en TikTok. En la plataforma han comenzado a circular publicaciones que aseguran falsamente que el sevillano ha fallecido en un accidente de tráfico, una desinformación que ha alarmado a sus seguidores y familiares.

El propio Montoya ha respondido con un comunicado en sus redes sociales condenando la difusión de este tipo de noticias y anunciando que tomará medidas legales. "Esto no se hace, esto no brilla y esto lo que hace es irritar a Montoya", ha declarado en referencia a los creadores anónimos que han compartido la información sin ningún tipo de veracidad.

El influencer, que acumula más de un millón y medio de seguidores en TikTok e Instagram, ha insistido en que este tipo de bulos pueden causar un gran daño emocional a su entorno. "Preocupa a mi familia y a mis seres queridos", ha lamentado, al tiempo que ha pedido a sus seguidores que denuncien las publicaciones falsas para frenar su propagación.

Montoya también ha lanzado una advertencia a quienes han difundido la noticia: "No rocemos la ilegalidad porque te vamos a pillar. Ve borrando las cositas. Te vamos a cazar porque esto no", ha sentenciado, dejando claro que no permitirá que su nombre sea utilizado en un acto de desinformación que considera "lamentable".