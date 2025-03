Belén Esteban abandona muy enfadada 'Ni que fuéramos' tras una pregunta sobre Jesulín

Belén Esteban ha vuelto a protagonizar un momento tenso en 'Ni que fuéramos' al abandonar el plató muy enfadada. La de Paracuellos siempre ha tenido ciertas líneas rojas a la hora de hablar de algunos temas y no le gusta que le pregunten sobre ellos. Si ella quiere hablar, lo hace, pero no lleva bien que le pregunten.

Uno es su hija Andrea, a la que siempre ha tratado de proteger. Y otro es Jesulín de Ubrique, su ex, del que no quiere hablar para no revivir las polémicas del pasado.

Sin embargo, de vez en cuando sí que lo hace. Por ejemplo, Belén sí que reaccionó a la noticia de que Jesulín estaba preparando un libro con sus memorias y pidió que lo cuente todo, pero todo de verdad y no solamente su versión sesgada.

Pero en 'Ni que fuéramos' parece que no era ni el momento ni el lugar para hablar de Jesulín, así que se cabreó y abandonó el programa.

Jesulín y María José Campanario emitieron un comunicado informando de que su hijo mediano cumple 18 años y que el deseo del joven y de sus padres es que siga en el anonimato y que no sea objeto de persecución por parte de la prensa rosa.

Y un colaborador le pidió a Belén Esteban su opinión: "¿Te parece bien? Te pregunto porque, en un programa cerca de Navidad, habías contado que para algunas personas hay hijos de primera y de segunda", tirándole de la lengua por Andreíta.

Pero Belén frenó en seco a Gonzalo Vázquez con un duro "¡basta!". Hasta María Patiño, muy amiga de Belén Esteban, defendió al argentino, que siguió enfadado con Belén porque le había preguntado con respeto. "No ha hecho una pregunta fuera de lugar, no le puedo dar la razón", sentenció la presentadora antes de que la de Paracuellos se quitase el micrófono y se marchase del plató.

Después de un rato regresó, pidió perdón a Gonzalo y al equipo del programa y entre lágrimas simplemente dijo que no quería hablar más del tema.