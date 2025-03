Marieta desvela en qué se gastará el premio de 'GH Dúo': así gastará los 50.000 euros que ganó

Tras proclamarse vencedora de 'GH Dúo', Marieta Díaz ha desvelado en qué piensa invertir los 50.000 euros del premio. La ilicitana tiene claro que su prioridad es comprar una casa y construir un futuro junto a su pareja, Suso Álvarez, con quien mantiene una relación desde hace meses. “Quiero comprarme una casa porque me quiero casar y tener muchos hijos, y hay que invertirlo bien”, aseguró en su primera entrevista tras ganar el reality.

A pesar de haber sido criticada dentro del concurso por algunos de sus compañeros, la ganadora insiste en que su paso por 'GH Dúo' ha sido una experiencia transformadora. “Mi paso por el programa ha sido una montaña rusa. He reído, he llorado, me he querido ir, he querido volver… de todo”, confesó. Además, ha reiterado su intención de seguir con Suso y dar un paso más en su relación: “Voy a recuperar el tiempo perdido, espero que hinque rodilla después de haberme llevado el maletín y bueno, pasar toda la vida con él, que lo amo”.

Más allá de sus planes personales, Marieta también ha hecho balance sobre su paso por el concurso y las relaciones que ha construido dentro de la casa de Guadalix. Asegura que se lleva a su "bando entero", pero no oculta que con algunos de sus compañeros la convivencia no fue fácil: "No me llevo a Óscar y Frigenti, creo que me lo han puesto muy difícil", afirmó con contundencia.

Con su victoria, Marieta se suma a la lista de exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' que han logrado ganar un reality en Telecinco, siguiendo los pasos de Lucía Sánchez y Naomi Asensi. Ahora, con el maletín en la mano, su objetivo es centrarse en su relación y hacer realidad el sueño de formar una familia.