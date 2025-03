Marta Fernández revela que un directivo de Mediaset le exigió adelgazar "si quería seguir presentando"

En vísperas del 8M, diversas voces femeninas se están alzando contra la presión estética impuesta, sobre todo, a las mujeres. Después de que la actriz Millie Bobby Brown estallara contra los que la están criticando porque "no soportan que una niña se convierta en mujer", según sus propias palabras, ahora la periodista Marta Fernández ha revelado un episodio que vivió hace años, cuando presentaba informativos en Mediaset.

Durante una intervención en 'La ventana', el programa de Carles Francino en la SER en el que colabora, Fernández ha narrado una desagradable experiencia que vivió con un directivo del grupo audiovisual. "En el 2008 dejé de fumar y engordé 10 kilos", comenzó rememorando la periodista, que puntualiza que en aquel entonces "los informativos se presentaban sentados, detrás de una mesa".

"Engordé 10 kilos"

"El director de Informativos me llamó al despacho para decirme que si quería seguir presentando tenía que adelgazar porque había engordado 10 kilos, que no se notaban en pantalla. Y aunque se notaran, porque la grasa no se me había puesto en el cerebro", denuncia la periodista.

A pesar del malestar con esta imposición, Fernández reconoce que acabó cediendo: "Tuve que ir a un dietista, que me puso a dieta, y adelgacé, aunque creo que habría adelgazado de cualquier otra manera porque tenía que ver con el tabaco”, comenta, a la vez que recalca que este tipo de situaciones “por supuesto” no le suelen pasar a sus compañeros hombres.

Dejó el grupo en 2017

Fernández, que inició su carrera en Telemadrid y TVE, abandonó Mediaset en 2017, después de haber estado al frente de diferentes informativos en Cuatro y Telecinco desde 2005. Incluso presentó las campanadas del grupo en 2010, junto a Pilar Rubio y Sara Carbonero. Después de esa etapa ha colaborado en programas televisivos como 'A partir de hoy' (La 1 de TVE) y 'Está pasando' (Telemadrid).