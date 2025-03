Un oscense, rechazado por su cita de First Dates por calvo: "Parece una serpiente"

A pesar de estar en el siglo XXI, muchas personas siguen valorando el físico por encima de todo a la hora de conocer una persona. Si su cita no le entra por los ojos no pierde ni un segundo en intentar conocer su interior y enamorarse. Esta situación se vive constantemente en First Dates, el programa de citas más famoso de la televisión en España al que acuden desconocidos con muchas ganas de encontrar el amor, aunque muchas veces se llevan un nuevo fracaso sentimental.

Los aragoneses no son muy habituales en First Dates, pero las pocas veces que acuden al restaurante más popular de Cuatro no son nada afortunados. El último en acudir al programa presentado por Carlos Sobera ha sido Ricardo, un oscense de 61 años, que fue rechazado durante toda la cita por su aspecto físico. El programa de Cuatro le juntó con Sagrario, una gobernante jubilada de Lérida, que estuvo casada durante 43 años, pero su marido falleció y buscaba a alguien que le devolviese la ilusión.

Sin embargo, la ilerdense no quedó nada satisfecha con el aspecto físico del altoaragonés. "Me gustan los chicos muy guapos, de metro ochenta. No me puedo ir con un hombre que sea inferior de guapo al mío", afirmaba durante su presentación y justo antes de conocer a Ricardo, un camarero jubilado. "No soporto a los calvos, tengo un amigo calvo y es encantador. Como no le toco la calva, me parece estupendo. Me parece que voy a tocar una serpiente porque como no tienen pelo y voy a tocar esa piel… No puedo. ¡Qué lástima!", explicaba al camarero de First Dates.

"No te voy a menospreciar"

Al oscense solo le gustó de Sagrario su bonito pelo, aún así intentó darle una oportunidad. "Te veo un poco apagada y triste", afirmaba Ricardo que fue incapaz de levantar el ánimo a su cita. "Una persona que viene a este programa y tiene esta actitud, no sé a qué viene, no lo entiendo". Finalmente, el altoaragonés conoció los motivos de la tristeza de la ilerdense. "Pues yo quería encontrar un chico. No te voy a menospreciar ni mucho menos, pero me gusta un hombre más alto, aunque eres agradable. Me gustan con pelo, no sin pelo. Yo no sabría estar con un hombre sin pelo", sentenció Sagrario.

La cena acabó como el rosario de la aurora. Ricardo se quedó a cuadros cuando supo que su cita tenía 72 años y no había tenido sexo en seis años ni había salido de casa. "Eres muy rarita. No sales, no tienes apetencia sexual, en casita todo el día durmiendo... Igual me estás engañando", concluyó momentos antes de decirle que no a otro encuentro fuera de las cámaras.