Preocupación por el estado de salud de una cara muy conocida de Telecinco: "Me ha costado mucho"

La televisión es una fiel compañera para millones de personas en toda España. Los programas de entretenimiento ayudan a muchos ciudadanos a pasar de la mejor forma posible los días provocando que algunos se enganchen a concursos, magacines o incluso informativos. El éxito de Telecinco ha estado siempre relacionado con el famoseo y los realities como Gran Hermano o La Isla de las Tentaciones.

Cualquier persona en España es capaz de nombrar una cara visible del canal de Mediaset ya sea por haber aparecido en el programa de Ana Rosa Quintana, en el antiguo Sálvame o en los informativos. Telecinco vio como uno de sus periodistas más famosos decía adiós a la televisión por jubilación el pasado mes de diciembre. Pedro Piqueras se despedía como presentador de los informativos con un emotivo discurso: "Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad".

Y este miércoles se ha conocido que otra histórica periodista de Telecinco ha decidido dejar a un lado su carrera profesional por un tiempo por motivos de salud. Carme Chaparro ha emitido en las últimas horas un comunicado en su perfil de Instagram para explicar a todos sus fans su situación personal. "Hola a todos, os voy a contar algo que para mí es muy difícil de contar, pero que espero poder contar bien. Muchos me habéis preguntado qué me pasa y qué estoy haciendo porque estoy desaparecida del mundo", explica en su perfil.

"He tenido que parar"

Carme Chaparro es una periodista, presentadora y escritora que durante muchos años ha sido la presentadora de los Informativos Telecinco, más exactamente des 1997. Antes de dar el salto al canal de Mediaset, la salmantina, pero catalana de corazón, trabajó en BTV y TV3.

A lo largo de su trayectoria, ha presentado diversos espacios informativos, incluyendo "Informativos Telecinco Fin de Semana" y "Noticias Cuatro 1". Además, ha conducido programas como "Cuatro al día" y "Mujeres al poder". En su faceta literaria, Carme ha publicado varias novelas de género negro, destacando "No soy un monstruo" (2017), que le valió el Premio Primavera de Novela, seguida de "La química del odio" (2018), "No decepciones a tu padre" (2021), "Delito" (2023) y "Castigo" (2024).

La noticia de su parón ha sorprendido a todo el mundo. "Hay una razón personal, he tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino. He tenido que parar la publicación de la nueva novela que ya está escrita e iba a salir ahora en este mes de marzo, pero que saldrá en septiembre. No os voy a acompañar en San Jordi ni en Madrid. Me ha costado mucho escribir la novela, pero creo que es la mejor. Acordaos de mí", concluye.