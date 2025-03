Carmen Lomana sigue los pasos de Terelu Campos: este es su nuevo y sorprendente proyecto

Apasionada del arte, Carmen Lomana ha sido uno de los rostros conocidos -además de Susanna Griso y su nueva pareja, Luis Enríquez Nistal- que han visitado este jueves ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Una reaparición en la que, con la sinceridad que la caracteriza, se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido tras revelar en una entrevista que "no se suicidó por una cuestión de estética".

"Eso salió fuera de contexto en una charla el día de la presentación de mi libro. Tú puedes decir algo con mucho sentido, pero que si lo sacan de la conversación, dicen, ¿qué está diciendo? Mucha gente lo ha entendido y le ha encantado y otros no han entendido nada. Pero bueno, yo no puedo pretender, es que no puedo luchar contra eso. A mí también me chocó cuando vi el titular. Pero ya lo he explicado y no lo voy a explicar otra vez" ha zanjado.

Este año Carmen no ha podido asistir a la inauguración de ARCO -algo que suele hacer siempre que su agenda se lo permite-, por lo que no ha coincidido con lo Reyes Felipe y Letizia, con la que ha revelado que tiene una relación "muy buena". "A mí me parece una mujer inteligente que se exige mucho, que se prepara muy bien todo, pero que es tremendamente progresista. Es muy interesante tener a alguien así en la Corona, y que sabe hablar, que educa maravillosamente a sus hijas, y que es muy cercana y muy dulce cuando a alguien le gusta. Si no le gusta, pasa olímpicamente" ha valorado, dejando clara su admiración por la Reina, con la que reconoce que le "encantaría" poder tomar un café porque como explica "charlas hemos tenido, pero no tete a tete, así en mi casa o en la suya".

Pasado en Supervivientes

No hemos dejado pasar la ocasión de preguntar a la socialité por la participación de Terelu Campos en un reality que ella conoce bien porque concursó en 2015, 'Supervivientes': "Ya me gustaría volver no te creas. Yo fui muy feliz allí. Lo pasas negra pero yo volvería. Ahora, no sé, quizás ya se me ha pasado el arroz, no sé" admite.

Su consejo a la hija de María Teresa Campos, "que sea ella misma, que no haga dramas, nada de drama queen, que se tome todo con humor y que lo disfrute, que disfrute el desprenderse de todo. Estas noches estrelladas, durmiendo así a la intemperie, pero que tu techo es el cielo, eso es maravilloso, levantarte, ver amanecer en la isla, meterte al mar a nadar tú sola y estar en armonía con todos los animales, porque ves barracudas, tiburones, todo. Oye, pero no te atacan, porque ahí todo el mundo vive en armonía".

Y siguiendo los pasos de Terelu, pero en el mundo de la interpretación -ya que la presentadora va a debutar como actriz teatral el próximo 26 de abril- Carmen ha anunciado como quien no quiere la cosa su proyecto más sorprendente cuando le hemos preguntado por la docuserie sobre la vida de Isabel Pantoja. "A corto plazo voy a empezar a rodar, a grabar, pero no digas nada porque las cosas se estropean" ha adelantado sin entrar en detalles.

Todo un clásico, la socialité ha hablado de su archienemiga Ágatha Ruiz de la Prada, bromeando con que "ya decía yo que aquí faltaba algo" cuando la prensa le ha preguntado por la diseñadora, que se rumorea que también participará en 'Supervivientes': "Aguanta nada, eso sí que te lo digo. No la veo y no creo que ella quiera para nada. La última persona en España". "Por favor, ya digo a Ágatha 'te quiero', te quiero, pero por favor paremos esto porque ya... Y además ahora debe estar muy feliz con Luismi. A ella Luismi la... Y yo me alegro porque Luismi... tiene la posibilidad de volver a ser amigos, ser amigos. O retomar lo que dejaron" ha añadido, dejando en el aire si hay reconciliación entre la marquesa de Castelldosrius y el rey de la chatarra.