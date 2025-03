Roberto Leal, decepcionado tras la derrota de Manu y Rosa en Pasapalabra

Pasapalabra es uno de los programas favoritos para muchos españoles. Millones de personas en toda España esperan con ansías las 20.00 horas para poder ver una nueva edición del concurso. Ver desde la televisión de tu casa como dos concursantes muestran su habilidad con el vocabulario e intentan completar el famoso Rosco y se convierten en millonarios es algo que vicia.

Además, la rivalidad entre los concursantes del programa de Antena 3 provoca que la audiencia se divida entre los ambos iniciando una dura controversia en redes sociales. Manu y Rosa son los últimos participantes en intentar llevarse el millonario bote. Los dos son muy queridos tanto por el público como por la audiencia y su rivalidad promete recordar algunos de los mejores enfrentamientos que ha dado el programa como el de Orestes Barbero, Moisés Laguardia, Pablo Díaz, Óscar Díaz o Rafa Castaño.

El duelo entre estos dos concursantes está al rojo vivo. La lucha por conseguir el famoso 'bote' está más igualada que nunca y la igualdad entre ambos aumenta con el paso de los programas. Entre las distintas pruebas a las que se enfrentan cada día, Manu y Rosa tienen un punto débil en común. Los dos concursantes flaquean en 'La Pista', la prueba que consiste en adivinar la canción.

Roberto Leal les dio un voto de confianza en el programa de la semana pasada. El presentador se fijó en la canción y en el grupo que les había tocado. "Esta es de la que os gustan, porque ya os voy conociendo... Yo creo que esta la sacan", ha argumentado el presentador.

Sin embargo, después de que sonará el primer fragmento, sus esperanzas se desvanecieron. "Igual me he calentado", ha explicado Roberto tras ver que Manu estaba perdido con la melodía de la canción. Entonces el presentador se fijó en Rosa, pero su rostro era similar al de su compañero cuando escuchó la canción. “Que sepáis que me estás dejando los dos como un trapo, que yo había apostado por vosotros”, ha comentado entre risas.

Roberto perdió la apuesta que se había hecho con Manu y Rosa. "Es que yo pensaba que era otra", ha confesado, desatando las risas en la mesa y reconociendo que había visto el grupo, La oreja de Van Gogh, pero no tanto la canción. “Retiro lo dicho”, ha zanjado entre risas. Su disculpa se ha parecido a la de Rubén Sanz poco antes, durante el Una de Cuatro, cuando el actor ha tenido un lapsus… ¡con la edad de Lolita!