Ana Rosa Quintana, muy irónica tras unas palabras de la aragonesa Pilar Alegría: "Más posturas que el kamasutra"

Con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas tras su fallido paso por las tardes de Telecinco volvieron también sus famosos editoriales en los que repasa la actualidad, especialmente la política. Y la presentadora no dejó títere sin cabeza a la hora de hablar de Ucrania y del papel que Europa está teniendo en el conflicto con Rusia y las negociaciones de paz.

Primero fue muy crítica con el encuentro entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a tenor del incremento del gasto militar: "La música militar nunca me supo levantar. Esta es la canción que le susurró la vicepresidenta al presidente en su minicumbre de la escena del sofá. Intentaron escenificar que fumaban la pipa de la paz a cuenta del gasto militar, pero silbaron las balas. El Gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo pero nos la intentaron colar".

Y después entró en escena la aragonesa Pilar Alegría, que es portavoz del Gobierno, y fue extremadamente irónica en su editorial a la hora de referirse a unas palabras de la que será líder del PSOE Aragón. "La portavoz Pilar Alegría dijo que hay una postura común en el Gobierno. Y no es cierto. Vimos más posturas que en el kamasutra. Pilar Alegría: "Hay postura común". Mónica García: "Tenemos nuestra postura". Pisarello: "Que no cuenten con nosotros". Compromís: "No queremos formar parte". Ayer vimos en esta escena del sofá de Moncloa a Sánchez declamando a Yolanda: "¿No es verdad ángel de luz, que en esta apartada orilla se puede subir el gasto militar sin merma del gasto social?" Y Yolanda le respondió con una sonrisa que "más pura la luna brilla si invertimos contra el cambio climático toda esa calderilla".

La conclusión es que "en este nuevo orden mundial, a Europa siempre nos queda dar la victoria a Ucrania en Eurovisión". Además, también criticó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por recibir media hora a Feijóo y por aumentar el gasto en defensa "derribando dos de los tres poderes del Estado" al no querer pasar por el Congreso para su aprobación.