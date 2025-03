Ponen a Belén Esteban de "maleducada" mientras se trama su fichaje en RTVE

Menudo salseo tenemos montado con el posible fichaje de Belén Esteban en TVE. Si pensábamos que la tertuliana más famosa de España o la también llamada Princesa del pueblo ya lo había hecho todo en televisión, ahora su nombre suena con fuerza para un nuevo programa en la cadena pública. Pero, ojo, porque la noticia no ha caído igual de bien a todo el mundo. Mientras algunos están encantados con la idea, otros han puesto el grito en el cielo.

Críticas hacia Belén Esteban

Una de las reacciones más contundentes ha sido la de Mariola Cubells, crítica de televisión, quien ha dejado clarísimo que no le hace ni pizca de gracia este fichaje. Según ella, la llegada de Belén Esteban y María Patiño al nuevo formato de la tarde de TVE es una decisión que le deja "boquiabierta, estupefacta y profundamente en contra".

Mariola Cubells, además, no se ha quedado ahí. Aunque reconoce el talento del presentador elegido, Aitor Albizua, duda mucho sobre el papel que jugarán Belén Esteban y María Patiño en el programa. Su mayor preocupación es que TVE termine pareciéndose demasiado a Sálvame, ahora que Sergio Calderón, exdirectivo de Mediaset, está al mando del proyecto. ¿Será un 'Sálvame 2.0'?

Rosa Villacastín, sin pelos en la lengua

Otra que ha disparado contra la Patrona ha sido Rosa Villacastín. La periodista no ha dudado en tachar a Belén de "maleducada" y de haber hecho daño a Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Además, ha criticado que, con los años y el dinero que ha ganado, no haya aprovechado para formarse más culturalmente. Vamos, que no la ve para un programa de TVE, por mucho que la audiencia la adore.

"No me gusta nada. Será la reina para algunos, pero para mí es un horror. Es maleducada y ha hecho mucho daño gratuitamente a Jesulín de Ubrique y a su mujer. Sobre todo a su mujer, que no tiene la culpa. Ella se separa de Jesulín y le apetece decir lo que quiera, me parece muy bien, pero a María José Campanario me parece que le ha hecho un daño gratuito".

"Es una chica que ha ganado tanto dinero que podría haber cogido a los mejores profesores para que la enseñaran a hablar, a moverse o a tener una cultura, pero ha tirado por lo fácil", termina.

Por supuesto, no todo el mundo está en contra. La influencer y cómica Carolina Iglesias ha dejado claro que ella sí apoya el fichaje. En tono irónico, ha comentado que si sus impuestos van a ir para eso, "adelante".

Belén, por su parte, no ha confirmado nada. De momento, ha reaccionado con sorpresa, asegurando que ni siquiera sabía que su nombre estaba en la mesa de negociaciones. ¿Nos estará despistando o realmente no hay nada firmado?