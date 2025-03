Ana Rosa estalla contra las críticas recibidas tras pedir subtítulos para Montoya en 'Supervivientes': "No me toquen las narices con estas cosas"

Ana Rosa Quintana pidió la semana pasada a la dirección de 'Supervivientes' que le pusiera subtítulos a Montoya para poder entenderlo. Lo hizo tras ver un vídeo en el que el andaluz dicutía con Manuel en Honduras. Las redes no tardaron en interpretar este mensaje como un ataque al acento andaluz y la han cirticado duramente durante todo el fin de semana.

Por ello, la periodista ha aprovechado un momento de su programa de hoy para defenderse de las críticas y aclarar su comentario: "Es que el otro día… Miren, yo tengo muchos defectos pero, hombre, esto es una gilipollez como una copa de un pino. Estaban los dos peleándose (Manuel y Montoya) y no se les entendía nada de lo que decían porque hablaban uno encima del otro como si fuese la mesa política. Y entonces yo dije que hacía falta subtitular".

"¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz? Perdón, que Andalucía es mi casa. Mi marido es andaluz, toda su familia es andaluza y yo soy medio andaluza. Entonces, no me toquen las narices con estas cosas", ha continuado defendiéndose.

"Me pueden criticar y hacen ustedes muy bien pero hombre, esto no es así. Es coger el rábano por las hojas. El otro día Manuel y Montoya hablaban súper rápido uno encima del otro y no se entendía, pero ya está bien. ¡Ya está bien!", exclamaba antes de dar por zanjado el tema y cambiar a otros asuntos.