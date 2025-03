Una soltera paraliza su cita en ‘First Dates’ con un tiktoker que hace apología del franquismo: “Eres racista, homófobo y machista”

Encontrar el amor en una cita a ciegas es complicado, aunque First Dates lleva años juntando a parejas que mantienen su máxima ilusión. Carlos Sobera es el encargado de que los invitados al restaurante más famoso de la televisión en España se sientan a gusto en todo momento, aunque normalmente el amor no llama a la puerta.

Desde su estreno en 2016, numerosos solteros y solteras han pasado por uno de los restaurantes más famosos de la televisión con el objetivo de buscar el amor y conocer a su media naranja. Las citas las ha habido de todo tipo y las reacciones de los soleros que van a enamorarse han sido tan distintas como variopintas. No hay programa en el que uno de los comensales de la nota y consiga tener un hueco en la prensa digital al día siguiente.

El programa de citas a ciegas da voz a todos los colectivos y edades. Hasta el restaurante más conocido de la televisión se desplazan jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, adultos sin suerte en el amor hasta el momento y también mayores que buscan alguien que les acompañe en sus últimos años de vida.

Iomar y Carmela fueron los protagonistas de una cita que muchos espectadores tardarán en olvidar. El programa de anoche estuvo marcado por la tensión entre ambos debido a las diferentes ideologías de los dos comensales que les llevo a mantener un continuo careo donde las 'pullas' y 'dardos' volaban con cada intercambio de palabras.

Carmela, estudiante de enfermería y de 18 años, llegaba a 'First Dates' con la ilusión de poder encontrar el amor. Cuando vio a su cita entrar por la puerta, pensó que habría suerte, pero la verdad que el futuro le depararía una sorpresa con un final que en nada se parece al de las películas. Iomar, un valenciano de 24 años, era su cita. Sus primeras sensaciones dieron un cambio radical tras recordar que el joven era un 'tiktoker'.

Una vez sentados en la mesa, la pareja comenzó a charlar. El amor quedó en un segundo plano y la faceta ideológica de cada uno se adueño de la cita. "Voto a la izquierda pura y dura siempre, es lo suyo", comentaba Carmela, mientras que Iomar se echaba a reír. "Prefiero que le falte un brazo que vote a Pedro Sánchez", le replicaba a lo que el joven añadía para rematar la jugada: "Me gusta Franco, España lo echa de menos".

Tras esta afirmación, la cita comenzó a ir de mal en peor y los cortes entre ambos se sucedieron uno tras otro. "Ojalá no existiera gente como tú", le espetaba Carmela a Iomar que le contraatacaba: "O al revés… también podría ser". "Tú eres española, ¿no?", le preguntaba el valenciano, a lo que la joven le respondía de manera afirmativa. "Si no, coges y te vas, ¿no?", le soltaba con sorna la granadina. "Su forma de ser es irrespetuosa a los demás, es racista, es machista, es homófobo... Obviamente, no quiero que exista gente como él", afirmaba Carmela a las cámaras de 'First Dates'..