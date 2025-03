Se desvelan todos los privilegios de Terelu Campos en Supervivientes: pruebas, sueldo y azafata

Terelu Campos está siendo, sin duda, una de las concursantes que más juego está dando en 'Supervivientes'. Quizá no sea la mejor superviviente, ni la que más ayuda, ni la que más aporta, ni siquiera la que mejor cae, pero lo que es salseo con el resto de concursantes y la audiencia está dando pero mucho.

Desde el primer momento, su aventura en Honduras ha estado marcada por la controversia, y es que, desde la propia productora confirmaban que no iba en calidad de participante, sino que iba a cumplir una 'misión especial'. Además, por el simple hecho de ser Terelu Campos, se sabía que iba a tener una serie de privilegios en el reality, unos beneficios que han generado un enorme debate en televisión y redes sociales.

Los privilegios VIP de Terelu

Esta tarde, el programa 'Ni que fuéramos' recogía la lista de ventajas con las que cuenta la hija de María Teresa en 'SV', y lo cierto es que no son pocas.

El salto del helicóptero fue a su manera: aunque finalmente decidió lanzarse al agua, lo hizo desde la altura más baja en la historia del concurso y con apoyo en la caída, algo que no se ha visto con otros concursantes, pero que es entendible por las complicaciones de salud de Terelu.

La Campos también dispone de pruebas a la carta, es decir, mientras que el resto de los participantes deben enfrentarse a todas las pruebas, Terelu puede elegir cuáles hacer y cuáles no, sin penalización alguna. Además, puede abandonar el reality cuando quiera sin sanción económica, mientras que para otros concursantes cualquier baja supondría un duro castigo en el caché o una importante multa.

Según reveló Belén Esteban, el tabaco no se lo tocan. Los participantes no tienen permitido fumar durante el programa, lo que obviamente complica mucho la estancia a los fumadores, y por eso comenta La Patrona que Terelu habría pedido en el contrato poder fumar en la isla.

Y por último, que no menos importante, el caché. Kiko Matamoros desveló lo que gana Terelu por cada semana que aguante en Cayos Cochinos: 50.000 euros. Convirtiéndose en la estrella de cartel de esta edición, algo que no gustó demasiado a los otros participantes porque encima de todas las ventajas, es la que más cobra.

Una actitud muy reprobable

Y mientras comentaban los colaboradores estos beneficios de Terelu, han hablado también de su actitud en el reality, y como le gusta tener como si fuera una asistenta personal para ella.

Esto les ha llevado a recordar las feas maneras con las que la Campos trata a la azafata que tiene contratada, a la que han llamado Pepa para mantener su anonimato, contando anécdotas que han vivido los colaboradores en primera persona y que demostrarían cómo es realmente Terelu en privado.

Órdenes, chasquidos y cigarros encendidos

Lydia Lozano era la primera en pronunciarse, asegurando que la hija de María Teresa trata muy mal a Pepa, le habla muy mal, y le pedía cosas que llegaban a lo vergonzoso como que le removiera el yogur.

Esto recordaba a Kiko Matamoros otra de las situaciones que ha vivido, como que Pepa debía tener un cigarro encendido esperando para dárselo a Terelu, y que luego cuando lo tiraba, la colilla la apagaba Pepa para que no se viera la marca en la suela del zapato de la colaboradora de televisión.

Por su parte, Belén Esteban aseguraba que ella no ha visto tales situaciones en primera persona y que no cree que sea así del todo, pero que si algo no soporta de Terelu es cuando llama a Pepa chistando o chasqueando los dedos, algo que le parece una falta total de respeto.

¿Seguirá en 'Supervivientes' o lo dejará?

Por ahora, la hija de María Teresa Campos continúa en el reality, pero con todas estas ventajas y un equipo que vela por su comodidad, muchos se preguntan si realmente está viviendo la experiencia de supervivencia o si, más bien, ha convertido el concurso en una estancia de lujo en Honduras. Lo que está claro es que, pase lo que pase, su paso por la isla no está dejando indiferente a nadie.