Un nuevo famoso se suma al veto de Mario Vaquerizo en 'La revuelta': "No me quieren ni ver"

Hace unas semanas, Mario Vaquerizo desveló que estaba vetado en 'La revuelta'. El showman descubría a la prensa que había llamado al programa de Broncano para acudir como invitado y que fue rechazado.

"Llamé, pero no les interesó", comentó. Y ahora hay un nuevo famoso que también comunica su veto: se trata de Carmen Lomana.

Lo ha hecho en 'D Corazón', donde colabora esporádicamente: "Lo de Broncano... Con eso tengo mis momentos. No me quiere ni ver", comentaba la socialité.

"Yo he estado pico y pala cuando estaba en 'La resistencia'", dijo intentando buscar un argumento a su veto. "Ya sé que no me quiere. Fui un día con una amiga porque venía Ana Mena y me apetecía verla. No me dijo ni hola. No le gusto y está en su perfecto derecho", sentenció la empresaria.