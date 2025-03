El doble de Franco vuelve a fracasar en su segunda visita a First Dates: "No me como un colín"

First Dates es uno de los programas televisivos que más éxito tiene en España. Carlos Sobera presenta un formato que nunca va a pasar de moda. Una cena entre dos desconocidos que no han tenido suerte en el pasado y buscan reencontrar el amor.

Todo el mundo tiene un hueco en First Dates e incluso hay gente que no ha tenido suerte en su primera visita y decide acudir otra segunda vez para probar fortuna. Esta última semana, hasta el restaurante más famoso de la televisión ha acudido Vicente, más conocido por todos los telespectadores que no se pierden el programa de Cuatro como el doble de Franco.

El soltero decidió volver a First Dates coincidiendo con el día de su cumpleaños. Además, Vicente, con el mismo bigote y calvicie que el dictador, cuenta los días que cumple en vez de los años. "Cumplo 26.298 días, lo que son 72 años", afirmaba. El doble de Franco vive en Madrid, pero su origen es de un pueblo de Ciudad Real y quedó encantado con su cita Consuelo. "Es una mujer bonita, con una cara agradable".

"Fui una cabra loca"

Por su parte, Consuelo es una mujer que suele caer bien a todo el mundo y se quedó viuda hace seis años después de que su marido muriese en un trágico accidente de tráfico. Vicente le ha contado que estaba divorciado desde el 2005, pero que jamás olvidará a su mujer porque el matrimonio se rompió por culpa suya "fui una cabra loca".

La cena comenzó con la nueva pareja preguntándose por sus aficiones. Vicente adoraba ver amanecer y Consuelo le gusta ir a gimnasia, pasear al perro y estar con sus tres hijos. Además, ambos coincidían en su pasión por viajar.

La política se adueñó de la conversación durante la cena, pero Consuelo mostró una actitud muy correcta sin entrar en ningún tipo de polémicas. "Me gustaría que se unieran todos los partidos e hicieran algo por España", afirmó antes de recordar que la dictadura "no le gustaba nada". Sin embargo, Vicente, por su parecido con Franco, dijo que "desde el 58 fue una dictablanda, más que dura".

Parecía que la cita iba a acabar bien. Los dos comensales pidieron la misma comida, se rieron y en ningún momento hubo polémica. "Yo no me como un colín", afirmó Vicente antes de invitar a Consuelo a la cena. Sin embargo, todo cambió en el momento de tomar la decisión final. Vicente quería repetir y seguir conociendo a su cita, pero Consuelo se negó alegando que "se acordaba" mucho de su exmujer.