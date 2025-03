Manu hace llorar a una invitada en Pasapalabra: "No puedes decirme estas cosas"

Manu y Rosa están protagonizando un duelo extraordinario en Pasapalabra. El madrileño y la gallega compiten cada tarde por llevarse el millonario bote completando el siempre complicado Rosco. Los dos concursantes se han ganado un hueco en el corazón de los millones de seguidores del mítico concurso de Antena 3. Aunque ninguno de los dos participantes puede relajarse porque la Silla Azul siempre es una gran amenaza que te puede mandar a casa de un momento al otro.

El desafío de Manu y Rosa es mayúsculo. Completar las 25 definiciones del Rosco y entrar en el selecto grupo en el que ya se encuentran Óscar Díaz, Rafa Castaño, Pablo Díaz o Luis de Lama. El madrileño ha estado a punto de conseguirlo en alguna ocasión ya que se ha quedado a solamente un acierto de ser millonario. Por su parte, Rosa está teniendo más problemas en alcanzar la cifra de 24 aciertos. La coruñesa solo ha conseguido hacer 23 aciertos a pesar de que ha sido capaz ya de mandar a Manu a la Silla Azul en varias ocasiones.

La rivalidad entre ambos también se lleva a redes sociales. Manu lleva más tiempo en el programa por lo que tiene más fans mientras que Rosa entró con fuerza logrando su propio ejército. Los seguidores de Manu critican un trato de favor de la dirección del programa presentado por Roberto Leal hacia Rosa. Además de su habilidad con el vocabulario, el madrileño ha demostrado en varias ocasiones que es una gran persona.

"No es maldita"

Cabe recordar que Pasapalabra no sería nada sin sus invitados. Los cuatro famosos que acuden cada semana a ayudar a los verdaderos concursantes a ganar segundos en las pruebas previas antes del Rosco. Durante los últimos días, Manu y Rosa han recibido la ayuda de los hermanos Patxi y Julio Salinas, la actriz zaragozana Elena Rivera y la presentadora Nerea Garmendia.

Manu se ha especializado en dedicarle unas palabras a cada invitado durante su último programa en Pasapalabra. El madrileño es muy hábil creando rimas y pequeños poemas.

"No es maldita, sino bendita, Nerea. A mi compañera, Elena es que ha sido un placer está a tu 'rivera' y a los hermanos Julio y Patxi es que me encantaron vuestras llegadas y me dan pena vuestras 'salinas'", afirmó el concursante dejando a todos emocionados. "No puedes decirme estas cosas, que estoy a punto de parir", sentenció Nerea Garmendia, que acudió a Pasapalabra en pleno embarazo.