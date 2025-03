David Broncano ataca a Zaragoza en La Revuelta: "Aún encima de tener cáncer, tienes que visitar Zaragoza"

Desde que diera el salto el pasado mes de septiembre a TVE, antes se emitía en Movistar bajo otra nomenclatura, 'La Revuelta' ha generado una gran expectación en el mundo de la televisión. El show, presentado por el periodista David Broncano, ha ido rompiendo todos los datos de audiencia hasta convertirse en uno de los programas más visto en España. La lucha constante con 'El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, ha estado latente desde el primer día, aunque el programa emitido por Antena 3 presenta mejores datos de audiencia en la actualidad.

'La Revuelta' cerró este jueves una nueva semana de emisión con la asuencia de uno de los rostros más conocidos del programa. Grison no pudo acudir al programa de ayer y David Broncano ha hecho alusión a que "es de las pocas veces que ha pasado esto en ocho años". Broncano ha explicado que "no ha podido venir por una movida. Pero está vivo, no es de salud... Un cruce de calendario, que no llegaba. Es una tontería, un ajuste logístico".

Grison tiene otros trabajos aparte del que realiza en TVE. El beatboxer tiene compromisos relacionados con su faceta musical y alguna que otra colaboración. Kerra Elejalde fue el invitado en el programa de ayer. El actor acudió a las instalaciones del Teatro Príncipe de Gran Vía en Madrid para presentar su nueva película, 'Tierra de nadie', que protagoniza junto a Luis Zahera.

Por si no fuera ya jodida la batalla contra el cáncer, todavía más complicado si tienes cáncer en Soria. #LaRevuelta pic.twitter.com/4TLA78STij — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 27, 2025

Antes de dar paso al actor, David Broncano, como hace en todos los progamos, interactuó con una persona del público. "Se llama Anapa y viene a reivindicar una movida porque viene de Soria y como que no tienen nada", explicó uno de los trabajadores de La Revuelta antes de dar paso a la soriana.

"Venimos reivindicando la falta de medios oncológicos. Pedalovida es una iniciativa solidaria que reivindica la radioterapia en Soria. Tenemos que desplazarnos a otras ciudades como Burgos, Logroño o Zaragoza para recibir el tratamiento", comentó Anapa en el programa emitido por TVE. Antes de que acabará la frase, David Broncano intervino para decir la siguiente afirmación que no ha sentado muy bien a los zaragozanos. "Aun encima de tener cáncer, tienes que ver Zaragoza. Es increíble", comentó el presentador.