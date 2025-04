Paola Olmedo rompe su silencio en 'Cuenta y exagera': "No quiero tener que estar cuidándome la espalda"

Este miércoles 2 de abril a las 16:00 se estrena un nuevo episodio del pódcast ‘Cuenta y exagera’, y lo hace con una invitada que promete titulares: Paola Olmedo. La que fuera pareja de José María Almoguera, nieto de María Teresa Campos, ha concedido una entrevista en la que aborda su historia personal con calma, serenidad y sin ánimo de enfrentarse a nadie. “No quiero guerra con nadie. No quiero tener enemigos ni estar cuidándome la espalda. Quiero vivir tranquila, feliz, y no meterme con nadie”, afirma en la charla con el presentador Saulo Fernández, a la que YOTELE ha tenido acceso en exclusiva antes de su estreno.

El propio Saulo confiesa haber cambiado la percepción que tenía de ella: “Me hicieron ver una imagen más dura de ti. Eras como fría, como lejana… Yo acabé viendo en ti eso. Ahora cuando te veo hablar de María Teresa y de Alejandra, y de la educación que tienes, no es que me sorprenda, pero...”, dejando ver que habían creado una imagen que no concuerda con la realidad.

Durante la conversación, Paola se sincera sobre los cambios que ha experimentado tras su separación. “He cambiado en el sentido amistades, porque muy fácil se vendía cualquier cosa”, señala, haciendo referencia a supuestas traiciones dentro de su entorno. “Siempre te enteras quién es. Duele, pero haces a un lado y ya está. Lo pasas mal, porque piensas ‘el dinero lo que hace…’”.

Preguntada sobre si cree que José María sigue enamorado de ella, y si María –su nueva pareja– es “solo una tirita”, Paola responde con contundencia: “No. Creo que le gusta”. Aun así, deja claro que no sigue su historia actual: “No he visto el programa. Solo he visto cuando los amigos te envían algo, y ya…”.

La entrevista completa, con más declaraciones y momentos de complicidad, se puede escuchar desde esta tarde en ‘Cuenta y exagera’, disponible en Spotify, YouTube y demás plataformas habituales.