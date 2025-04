El problema de salud que ha llevado a Lucas, de Andy & Lucas, a aplazar su operación de nariz: "Vamos a esperar"

Andy y Lucas siguen en boca de todos. Han pasado ya unos meses desde que Lucas posase en una alfombra roja dejando al descubierto su nariz totalmente cambiada. Una situación que llamó la atención de todo el mundo, que comenzó a especular con qué le había pasado al famoso cantante.

En un primer momento, Lucas no admitió que se había hecho una rinoplastia e incluso desmintió categóricamente todos los rumores que estaban circulando por redes y muchos programas del corazón. El cantante fue más allá, negó haberse sometido a ningún tipo de intervención estética llegando incluso a jurarlo "por la gloria de mi padre que está fallecido".

La realidad es que sí

Sin embargo, Lucas no pudo mantener esta primera versión y confesó lo que todo el mundo esperaba en prime time. El dúo musical acudió a 'El Hormiguero' y el cantante aclaró a Pablo Motos que su cambio estético se debía a una operación estética fallida.

Pero ojo, porque Lucas ni mucho menos echó la culpa a los médicos, de hecho, asegura que la culpa es total y completamente suya: "Me hice una cosa estética en la nariz. Fue culpa mía, no le hice caso a los médicos y no me puse las cremas ni las gasas", ha explicado en el programa.

Problema de salud

La nariz de Lucas, de Andy y Lucas, sigue estando en el punto de mira de todo el mundo. Lucas admitió haberse operado e incluso afirmó que se iba a someter a una segunda intervención para solucionar los problemas que él mismo se había provocado por tener demasiada prisa.

Lucas ha roto nuevamente su silencio en 'Y ahora Sónsoles' para confirmar el motivo que le ha llevado a aplazar su segunda operación. "Sí, me voy a operar, lo que pasa es que todavía no ha cicratizado como tiene que cicatrizar. Entonces, cuando me opere pues ya me operaré. Lo que pasa es que, supuestamente, me iba a operar a principios de abril, y como no ha cicatrizado ni está eso todavía óptimo para poder operarse, pues vamos a esperar un poco más", sentenció en el programa de Antena 3.

Los médicos no le permiten realizarse otra operación porque la anterior todavía no ha cicatrizado y podría peligrar su salud y su cuerpo. Se estima que esta segunda cirugía se aplazaría unos seis meses. "Operarme me voy a operar, lo que pasa es que no sé cuando", aseguró.