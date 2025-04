El momento 'tierra trágame' que se vivió durante el primer programa de Masterchef

La nueva edición de Masterchef empieza fuerte, si hablamos de momentos virales que nos ha dejado el programa. Ya empezó mal, dando comienzo el primer programa aproximadamente 20 minutos tarde y acabando en un horario con poca gente todavía despierta, las 2:00 am.

Pero este programa ya nos ha dejado momentos que pasarán por todas las redes sociales haciendose virales por el contenido de los mismos. Uno de ellos, lo protagonizó Samantha Vallejo-Nágera que no sabía, donde meterse tras meter la pata. La chef está en boca de todos tras protagonizar un incómodo momento con uno de los concursantes al preguntarle sobre un tema privado y sin esperarse la contundente respuesta que recibió por parte del mismo.

El participante Emilio es el otro protagonista de la historia. Este señor, de Toledo, llegaba con "pullita" incluida para alguno de los chefs y jurados del programa: "los de Illescas sois más pijillos, como estáis más cerca de Madrid", le comentó a Pepe. Desde el inicio, Emilio enamoró al jurado explicando como había llegado hasta allí: "uno es que es creativo, en mi pueblo estaba reprimido, pero me fui de allí y me desaté", les decía entre risas a los jueces.

El "zasca" que se llevó la chef

Emilio presentaba su elaboración que consistía en salmón con salsa de soja, miel, limón y semillas de sésamo sobre una cama de champiñones y espárragos. Su sabor le gustó al jurado y Jordi era el primero en darle su "sí". Pero entonces, Samantha, antes de darle su respuesta, le preguntaba abiertamente: "¿Qué dice tu madre de que estés aquí?", a lo que el joven respondía; "pues mi madre está, vamos, loca de contenta". Y entonces, soltó la bomba... "¿Sí? ¿Y tu abuela?", a lo que él, sin filtro, le daba un tremendo 'zasca' que no tardaba en hacerse viral en redes sociales. "Pues hombre, mi abuela desde el cementerio poco dirá", le señalaba Emilio ante la cara desencajada de Vallejo-Nágera. "Te voy a dar un sí, pero quiero que me sorprendas", le decía rápidamente, y Pepe, el último en decidir, terminaba poniéndole el delantal blanco: "bienvenido a MasterChef".

Esta respuesta se ha hecho viral en redes sociales, donde ya ha sido objeto de memes. Masterchef no ha empezado de la mejor manera de cara a su público entre el comienzo a las 23:30 pm, la finalización del programa a las 2:00 am y estos incómodos momentos parece no haber comenzado con el pie derecho la nueva edición del programa de cocina.