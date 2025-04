David Broncano vuelve por sorpresa a Movistar Plus+: así ha sido su regreso inesperado

Parecía imposible, pero ha ocurrido: David Broncano ha vuelto a Movistar Plus+. El humorista, que rompió relaciones con la plataforma el pasado septiembre al mudarse a RTVE con su nuevo programa 'La Revuelta', ha reaparecido como invitado en uno de los formatos más veteranos y respetados de la plataforma de streaming, 'Ilustres ignorantes', presentado por Javier Coronas.

Su salida no fue precisamente pacífica. Tras siete temporadas al frente de 'La Resistencia', Movistar Plus+ no solo mantuvo en emisión un canal 24 horas con reposiciones del programa, sino que se quedó con la marca, el nombre y el logotipo del espacio. Además, reconvirtió la cuenta oficial de 'La Resistencia' en el perfil global de la plataforma, una decisión que provocó una fuga de seguidores: de más de 3 millones a los actuales 2,8.

Con este contexto, la visita de Broncano —junto a Lalachus, su compañera en 'La Revuelta'— ha sorprendido tanto a sus seguidores. El episodio ya está disponible en la plataforma, y en él el presentador de La 1 no oculta su entusiasmo por volver a pisar un plató de la que fue su casa durante años: "Solo quería decir que estoy muy contento. He venido muchas veces, pero hacía tiempo que no lo hacía, y este es, para mí, el programa de comedia más influyente de España en décadas".

"Os agradezco mucho que me hayáis traído aquí otra vez. Lo pienso de verdad, eh", insiste Broncano en el vídeo promocional que Movistar Plus+ ha lanzado para anunciar el reencuentro. En las imágenes, se le puede ver compartiendo mesa con Coronas y otros colaboradores, con Lalachus sentada al otro lado del plató.