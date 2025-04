'Supervivientes' cambia las reglas drásticamente por la falsedad de sus concursantes

'Supervivientes' lleva ya 50 días de emisión y la organización del concurso ha decidido cambiar el rumbo de este debido a las actitudes de sus participantes. Así lo anunciaba Jorge Javier al inicio de la última gala añadiendo que "el desarrollo de la aventura va a dar un vuelco inesperado" y que, por supuesto, "se acabaron las estrategias". Todo esto surgía después de ver cómo los concursantes actúan de manera falsa cuando las cámaras se encienden en los Cayos Cochinos. ¿Qué va a pasar?

La bronca de Jorge Javier

Lo primero que los espectadores pensaron cuando Jorge Javier Vázquez anunció un cambio en las reglas del concurso es que se unificarían las playas ya que ahora mismo los supervivientes se encuentran divididos entre Playa Furia y Playa Calma y cada grupo tiene unas condiciones de supervivencia diferentes. Pero no, este no era el cambio, se trataba de algo más grave.

"El domingo, en 'Conexión Honduras', se va a producir un cambio de equipos... Esto va a ser la auténtica revolución", decía el presentador cuando conectaba con la Palapa y añadía: "Atención, Playa Calma, quiero deciros una cosa importante. Escuchad esto", mientras se emitían unas imágenes de los supervivientes durmiendo plácidamente la siesta.

"No habéis oído nada porque acabamos de ver un resumen de vuestras larguísimas siestas, unas largas siestas que no tienen nada que ver con esto, que quiero que escuchéis a continuación", seguía el presentador. En ese momento ponían unas imágenes donde aparecía Anita hablando de las estrategias que siguen algunos compañeros como Koldo para no hablar de cosas importantes cuando les graban las cámaras. "Koldo está hablando y cuando llegan las cámaras dice 'fútbol'", comentaba Anita.

En ese momento, Jorge Javier les echaba la bronca y les comunicaba que serán sancionados: "Es decir, que delante de la cámara os echáis la siesta, y cuando las cámaras no están cerca, habláis y tratáis los temas propios de la convivencia y la supervivencia, que es de lo que trata, entre otras cosas, esta experiencia. Estáis en 'Supervivientes', un programa de aventura y convivencia, una convivencia cuyos asuntos no deben ser tratados fuera de cámaras, por respeto a la audiencia, que estáis en definitiva tratando de falsear la realidad de esta aventura". Habrá que esperar hasta el domingo para ver qué decide la organización ante esto.