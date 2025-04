Esto es lo que tienen en común Manu Pascual, de Pasapalabra, y el actor Leonardo DiCaprio

Manu Pascual lleva 239 programas en Pasapalabra y en cualquier momento (hoy mismo) podría llevarse el bote, que ya supera los 1,5 millones de euros. De hecho, alguna tarde ya acarició el gran premio, quedándose a solo un acierto de completar el Rosco. Aunque también es cierto que su rival desde hace más de 100 programas, Rosa, tampoco se lo pone nada fácil y han sido ya muchas las ocasiones en las que la gallega estuvo cerca del bote.

Poco a poco, vamos sabiendo nuevas cosas de Manu. Por ejemplo, qué sería lo primero que haría si ganase el bote de Pasapalabra. El concursante madrileño lo desveló el pasado miércoles: ir a un karaoke con Roberto Leal y cantar juntos como si fuesen "Pimpinela o Andy y Lucas". Este disparatado comentario se produjo a raíz de que el presentador del programa preguntase a Manu y a Rosa por su participación en karaokes.

Rosa fue la primera en contestar, afirmando que había ido alguna vez y había cantado la canción de Juanes "La camisa negra". Roberto Leal dio por hecho que Manu también se habría divertido en alguna ocasión cantando a grito pelado en un bar. Pero, para sorpresa de Leal y del público, el madrileñó confesó que no.

"Tú habrás ido a un karaoke seguro", dijo Roberto Leal. "No, la verdad es que no", respondió Manu. "¿No? ¡Por favor!", reaccionó perplejo el presentador. "No, de verdad que no", insistió Manu. "Pues esto hay que arreglarlo. Cuando dejéis de estar aquí, porque entiendo que pasará, que caerá el bote para un lado o para otro, nos vamos ir de karaoke. ¿Qué te gustaría cantar?", resolvió Leal. "Una contigo. Sería Pimpinela o Andy y Lucas", dijo el madrileño.

Pero hay más cosas de Manu que no sabíamos, como su vínculo con el famoso actor Leonardo DiCaprio. Lo desveló Roberto Leal en un programa reciente, en el que partipó como invitado en Pasapalabra Jaime Nava, exjugador profesional de rugby. “Tiene que ponerse delante de las cámaras, porque me recuerda mucho a alguien. ¿A quién te recuerda?”, confesaba Nava en referencia a Manu, a quien calificó de "fenómeno". El presentador de Pasapalabra anduvo rápido en eso de los parecidos y dijo: "A Pablo Rivero". "Efectivamente", dijo Nava. Leal no se quedó ahí y dijo más: "A Frenkie de Jong (futbolista neerlandés) y a Leonardo DiCaprio". Lo cierto es que sí se parece, y mucho, a todos ellos. "Pero ya quisieran todos ellos...", añadió Leal.